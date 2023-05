"A válás hozzásegített ahhoz, hogy megvalósítsam az álmaimat" - egyedülálló édesanyaként bizonyíthat Nagy Melanie

Az emberek könnyen ítélkeznek, úgy is, hogy nem ismerik a másik történetét. Nekem a legfontosabb az volt, hogy a munkám annyi szabadságot biztosítson, hogy a gyermekeimmel minél több minőségi időt tölthessek. Ezt pedig azzal tudtam megadni magamnak, hogy a saját lábamra álltam, nem függök senkitől. Ha a közigazgatásban dolgoznék, erre nem lenne lehetőségem, viszont a saját szépségszalonomban be tudom osztani az időmet, ahogy a forgatások alatt is