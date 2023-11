Szakítás, kibékülés és talán eltitkolt románc a magyar sztárvilágban

Feltehetően a 2023-as évben könyvelhetjük el a legtöbb szakítást és válást a magyar celebvilágban. Lassan már egy autópálya menti óriásplakátra sem férnek fel a híres nevek, akik idén külön utakra léptek addigi párjaikkal. Ennek a nem túl örömteli társaságnak lehet az új tagja ByeAlex, illetve barátnője, Benjamina. Legalábbis egyes jelek erre utalnak.

Ennyi volt Alex és Benjamina szerelme? (Fotó: YouTube)

L.L. Junior és exfelesége, Kinga az elmúlt hónapokban ádáz csatát vívtak a bíróságon, ám amint kimondták a válásukat, megenyhültek egymás felé. Sőt, az a hír járja, hogy sokkal jobb a kapcsolatuk, mint a házasságuk idején volt.

Juniorék békülnek? (Fotó: Bors)

Hunyadi Donatellát és Bődi Dénest már azelőtt összeboronálták az internetezők, hogy a Dancing with the Stars negyedik szériája kezdetét vette volna. A modell és a profi táncos között ugyanis minden egyes közös felvételen látszik, hogy nagyon nagy az összhang köztük. Most ismét egy ilyen videó került elő róluk.

Donatelláék nemcsak barátok? (Fotó: Tv2)

De nemcsak szerelem volt a levegőben a napokban. Tóth Vera például a gyermeki őszinteség iskolapéldájával szolgált. Húga, Tóth Gabi és Krausz Gábor közös lánya olyan pillanatot okozott, amit sem Vera, sem az olvasók nem fognak elfelejteni.

A családban nem mindenki Vera rajongó (Fotó: Makovics Kornél)

Németh Kristóf a hét legszívbemarkolóbb mondatait adta a Bors olvasóinak, amikor édesapjáról, a közös emlékekről és a gyászról mesélt.