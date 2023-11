"Szerintem már nincsenek együtt" − azt pletykálják, újabb magyar sztárpár szakított

Azt kijelenthetjük, hogy a 2023-as év kicsit sem kedvez a szerelmeseknek, legalábbis a magyar sztárvilágban biztosan nem. Még véget sem ért az év, de minden hónapra jutott minimum egy szakítás, és nagyon úgy fest, hogy a sorba most egy újabb celebpáros is beállt. Ám még mielőtt lerántjuk a leplet, kikről is van szó, a teljesség igénye nélkül idézzük fel az év legmeglepőbb válásait: az év Tápai Szabina és Kucsera Gábor váratlan bejelentésével indult, majd Tóth Andi és Marics Peti is bedobta a törölközőt. Aztán Peller Anna, Judy, Kollányi Zsuzsi és Som-Balogh Edina is beismerte ország-világ előtt, hogy tönkrement a házasságuk, és bár azt hittük, hogy ezt nem lehet már fokozni, nagyot tévedtünk... Tóth Gabi és Krausz Gábor nyáron ledobták az atombombát, mikor beismerték: a válás mellett döntöttek. Majd Radics Gigi, Sydney van den Bosch és Dudás Mikiék következtek, ősszel pedig Rékasi Zsigmond, Nemazalány és Szoboszlai Dominik is csatlakozott a szinglik klubjához.

Azt pletykálják, újabb magyar sztárpár szakított (Fotó: Bors)

Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy hazánk egyik legnépszerűbb énekese is a felsorolásunkba kerül...

„Szerintem már nincsenek együtt”

2021 ősze igazán különleges időszak volt ByeAlex számára, hiszen akkor ismerte meg szerelmét, Benjaminát. Az énekes és a modell egy klipforgatáson találkozott egymással, s ahogy azt Alex is mondta: első látásra szerelem volt. Kapcsolatukat azonban óvták a nyilvánosság előtt, eleinte közös fotókat sem osztottak meg, ám az idő előrehaladtával a közösségi oldalaikon már nyíltan vállalták a boldogságukat. Nemrég arról is beszámoltak, hogy a második évfordulójukat ünnepelték, azonban a napokban valami megváltozott...

A szemfülesebbeknek feltűnt, hogy Alex és Benjamina Instagram-oldaláról is eltűntek azok a képek, amelyek eddig a szerelmükről tanúskodtak. Ez, mint tudjuk: intő jel lehet, hiszen rengeteg híresség ezt a módját választja annak, hogy bejelentse a nagyvilágnak, vihar van a Paradicsomban. Talán az énekes kapcsolatában is történhetett valami, hogy hirtelen leszedte a fotókat, a rajongók viszont biztosra vélik, hogy ennek a kapcsolatnak is pont került a végére.

Hova lettek a közös képek Benjaminával? Miért törölted le?

− írta valaki az énekes Instagram-oldalán, amire egyelőre a címzett nem válaszolt, ellenben egy másik kommentelő igen.

− Szerintem már nincsenek együtt, amit én személy szerint nagyon sajnálnék... − írta.

Ám, hogy mi lehet az igazság, azt csak Alex és Benjamina tudja, de minden bizonnyal a rajongóikkal is hamarosan közlik a részleteket.