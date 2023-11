Mi folyik itt? Félreérthetetlen helyzetben kapták le a Dancing with the Stars két szereplőjét - Videó

Már többeknek is feltűnhetett, hogy a Dancing with the Stars egyik párosa kifejezetten közel került egymáshoz. Bizony, Hunyadi Donatelláról és Bődi Dénesről van szó, akik között a képernyőn keresztül is érezhető a kémia, ráadásul meg sem próbálják leplezni azt. És milyen jól teszik, hiszen a tánc az érzelmekre épül, és talán ennek is köszönhetik azt, hogy szárnyalnak a versenyben. Ám amellett mégsem mehetünk el szó nélkül, hogy mégis mi lehet köztük?

Összejött Hunyadi Donatella és Bődi Dénes? (Fotó: BS)

Barátság vagy szerelem van a Dancing with the Stars párosa között?

Donatella és Dénes már a műsor sajtótájékoztatóján sem titkolta, hogy mennyire egy hullámhosszon vannak. Ölelgették és puszilgatták egymást, még a kamerák kereszttűzében is. Jogosan merült fel a kérdés is, hogy mégis mi lehet köztük. Egyesek szerint ez már túlmutatott a munkakapcsolaton, de még a barátságon is. Nos, még az első adást követően, lapunk rá is kérdezett erre, ám akkor meglepő választ kaptunk: Donatella úgy fogalmazott, hogy egy nagyon jó baráttal gazdagodott Dini személyében, és valóban már az első találkozáskor megtalálták a közös hangot. Sőt, a próbatermen kívül is jóban vannak, gyakran csinálnak közös programot a szabadidejükben.

Ez mind szép és jó, azonban a legutóbbi DWTS adás után történt valami, ami simán megcáfolja a fenti mondatokat...

Mindent rögzített a kamera

Éppen Marics Petit és Stana Alexandrát interjúztatta Stohl András a produkciójuk után, a háttérben pedig szokás szerint ott volt a többi táncos és híresség is. Köztünk Donatella és Dini is. Míg a versenyzők az élményeikről meséltek, addig Kiszel Tünde lánya nagyon jól elbeszélgetett a többiekkel, de főleg a partnerével, akihez egy ponton olyan félreérthetetlen helyzetbe került, amire még mi is keressük a magyarázatot.

A háttérben láthatóan élvezte egymás társaságát Donatella és a táncosfiú Fotó: TV2 videó

De beszéljenek helyettünk a nézők:

Olyan, mintha Donatella meg akarná csókolni a srácot. Nekem ne mondja senki, hogy ők csak barátok

– fogalmazott egy kommentelő a TikTokon, akivel rengetegen egyetértettek.

– Én ilyet nem csinálok a barátaimmal... – írta egy másik hozzászóló.

A szóban forgó pillanatot 1:30-tól lehet alaposan szemügyre venni a következő videóban: