„A mindenem volt” – könnyek közt beszélt a gyászról Németh Kristóf

Németh Kristófnak már van egy 16, egy 4 éves, valamint egy 3 hónapos kisfia is, akikről nagyon büszkén és óriási szeretettel beszél. Imád velük időt tölteni, és igyekszik még többet, főleg mióta volt feleségével, Nikivel is jó kapcsolatot ápol. Azonban a gyerekei okozta boldogság sem tudja azt a mély fájdalmat felülírni, amit édesapja elvesztése hagyott benne, Kristóf szerint inkább csak kiegyenlítik egymást ezek az érzések. Az édesapja máig meghatározó része a színész mindennapjainak, még így is, hogy fizikálisan már nincs velük. A sztárapuka a Palikék Világának mesélt őszintén családról, karrierről.

Apukám a mindenem volt. Én úgy élem meg, hogy lényegét tekintve ő itt van, hogy tudok vele folyamatosan kommunikálni. Nyilván fizikai értelemben nem, és nem gondolom azt, hogy szellemként rám teszi a kezét, de én komplett beszélgetéseket le tudok vele folytatni, mély beszélgetéseket, mert tudom mit mondana.

- mesélte elérzékenyülve Kristóf. A színész hálás azért is, hogy mindent amit apukájától tanult, azt most át tudja adni a gyerekeinek. Ha pedig ugyanazt játssza velük, mint amit ő az édesapjával anno, akkor létrejön ez a megmagyarázhatatlan kapcsolat.

Kristóf életének legmeghatározóbb embere az édesapja volt (Fotó: Forgács Bea)

Családi kapcsolatok

Kristóf és volt felesége, Niki 7 évig nagyon rossz viszonyban voltak, egészen addig, míg a sorozatszínész nem találkozott jelenlegi párjával, Zitával. Ez az időszak azonban különlegessé tette kapcsolatát első gyermekével, aki már bőven a tinédzser éveit éli. Volt feleségével azóta is ezen viccelődnek:

Ha már a házasságunk nem sikerült, akkor a válásunk sikerüljön.

A volt feleségével való mostani kapcsolatát Kristóf azzal jellemezte, hogy azóta bizony az egész család háziorvosa Niki lett. Sőt, időnként a Zitától született két gyermekére is ő vigyáz, ami bár tudja, hogy meglepő, de meg akarják mutatni, hogy ezt így is lehet. A színész bevallotta azt is, hogy válás óta nagyon komoly önvizsgálaton ment keresztül, ami szintén ráerősített családi kapcsolataira.

Kristóf hálás a családja minden tagjáért (Fotó: Forgács Bea)

Színész karrier

Nincs olyan, hogy színész életpályamodell!

Németh Kristóf úgy látja, hogy ő még időben lépett a színművész pályára, de ma már maximum üzleti megközelítésből lehet megélni ebben a szakmában. A társulatok nagy része már nem foglalkoztat és nem is keres új embereket, és hasonló véleménnyel van a televíziós vagy épp a szinkron szakmáról is. Kristóf szerint, aki ezen a területen akar dolgozni, annak mellékállást is kell keresnie.