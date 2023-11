A gyermeki őszinteség - Hannaróza durván beszólt Tóth Verának

Azt szokták mondani, hogy ami a gyermekek szívén, az a száján is. A kicsikben még nincsnek meg a gátlások, ezért mindent kimondanak, amire csak gondolnak. Nyílt őszinteséggel mondják el mindenről a véleményüket, amit néha fáj hallanunk. Ezt tette most Tóth Gabi kislánya, Hannaróza is.

Tóth Vera nagyot nevetett az eseten / Fotó: TV2

A kis Hannaróza először látta nagynénjét, Verát énekelni, de nem sokáig bírta nézni. Arra kérte, hogy inkább menjenek játszani, mert már unja a koncertjét:

Nemrég először látott énekelni, Hannaróza, a kis unokahúgom. Idézem: “Gyeje már, unom a koncertedet” : Köszöntem

- mesélte Vera.

A tüneményes képet IDE kattintva lehet megtekinteni.