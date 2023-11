Korda Györgyöt kétségek gyötrik: Csináltam én valami hasznosat?

Nem sok, de talán még kevés olyan 80 év fölötti előadó sincs ezen a sártekén, akinek egy-egy dalát ordítva énekli a Sziget Fesztivál közönsége éppen úgy, mint egy nyugdíjas buli első három sora. Korda Györgynek és persze feleségének Klárikának megadatott, hogy valami olyat pakolhattak le arra a bizonyos asztalra, ami talán ott virít majd a történelemkönyvekben is. A 84 éves élő legenda mégsem biztos a dolgában. Kétségeiről Ágai Kis Andrásnak mesélt.

Kordát kétségek gyötrik Fotó: YouTube

– Igazából hiszek a reinkarnációban, de vannak kétségeim is, hiszen még senkit nem láttam, aki onnan jött vissza. Vagyis szeretnék hinni benne, mert akkor van remény.

Szeretnék újra visszatérni, bár azt nem annyira, hogy mondjuk a Klárika legyen az én férjem egy új életünkben

– mondta nevetve Korda György, aki egy töretlenül sikeres, hat évtizeden átívelő karrierrel a háta mögött is gyakran tesz fel magának egy kérdést, akire rajta kívül, mindenki azonnal tudja a választ.

„Dalaimból, vajon mennyi marad...”

– Egy előadónak nagyon nehéz dolga van… Nemrég a Csináljuk a fesztivált című műsorban Balázs Fecó slágere a Maradj velem! lett a második. Háromszor csendült fel a verseny alatt és én minden alkalommal sírtam. Nem csak az ember sorsa miatt, hanem mert abban a dalban pontosan van megfogalmazva egy kérdés: dalaimból, vajon mennyi marad? Ez a kérdés engem is foglalkoztat. Klárikát gyakran kérdezgetem is, hogy szerinte csináltam-e valami hasznosat az életemben. Erre ő megnyugtat és elmondja, hogy több mint hatszáz dalt énekeltem el életemben és ha mást nem is tettem volna, az is valami – magyarázta a Mutasd magad című internetes műsor felvételén az élő legenda, aki talán mostanában, egy bizonyos dalnak köszönhetően érzi, hogy tényleg hagyott valamit magából az utánunk érkezőknek.

Korda György több mint 60 éve a pályán van (Fotó: YouTube)

„A Reptér talán már egy nyom...”

– Minden énekes szeretne nyomot hagyni maga után, sőt tulajdonképpen minden ember.

Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy én majd nem leszek és a nevem…

Na, de ez hosszú, nem akarok én ezzel senkit untatni. A lényeg, hogy próbálok én is nyomot hagyni magam után és a Reptér talán már egy nyom – tette hozzá Korda György.