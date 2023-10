Ez egyre durvább: íme az újabb részletek a Korda házaspárt ért aljasságról

Korda György és Balázs Klári békés, nyugodt természetükről híresek, de van az a pont, amikor náluk is betelik a pohár, és ez most újra eljött. Az ország legnépszerűbb énekes párosának életét már 3 éve keserítik meg azok az internetes csalók, akik magukat Balázs Klárinak adják ki és a nevében nyilatkoznak.

Betelt a pohár Kordáéknál (Fotó: Móricz István)

Bár az egyik ilyen kamu Facebook-oldalt már sikeresen megszüntették, Kordáék még így sem lélegezhetnek fel! Kiderült ugyanis, hogy egy másik személy folytatja ugyanazt a tevékenységet, amit az elődjei elkezdtek.

Felhívást tett közzé a menedzsment

A népszerű házaspár menedzsmentjénél kedden délután telt be végleg a pohár! Egy határozott felhívást tettek közzé a Facebookon, amiben arra kérték a rajongókat, jelentsék az újabb oldalt is, hogy egyszer és mindenkorra véget tudjanak vetni a 2020 óta tartó ellenségeskedésnek és háborúskodásnak. Emellett azt a személyt is megnevezték, aki szerintük az áskálódás mögött áll, és azt is kilátásba helyezték, hogy a hatósághoz fordulnak.

− Az elmúlt hónapokban néhányszor kértük az Önök segítségét, mert egy vagy több, magát BALÁZS KLÁRI művésznő nevében nyilatkozó személy megtévesztette Önöket. Úgy tűnik, hogy a BALÁZS KLÁRI Fan Klubot/Rajongói Klubot sikeresen törölte a Facebook, de most egy újabb oldal jelent meg. Ennek képét és az oldalhoz köthető személyt, a hozzá kapcsolódó bejegyzéseket is csatoljuk. 2020 óta folyamatosan tart ez a folyamat, amit vélhetően ez a személy vagy/és társai idéznek elő. Nagy tisztelettel megkérjük Önöket, hogy jelentsék és tiltsák az oldalt, mert jelenleg még nem személyeskedik az új felületen, de az oldal október 11-i indulása óta hamis, megtévesztő információkat oszt meg, amelyek kárt okoznak a Művész házaspárnak. Ezúton nyilvánosan is megkérjük a fentebb említett személyt, hogy hagyjon fel tevékenységével, több oldalt ne hozzon létre Korda György és Balázs Klári nevében, illetve mellőzze a koncertje járást is a jövőben! Ellenkező esetben kénytelen leszünk a hatóságok segítségét kérni és hivatalos útra terelni az ügyet, amelyet eddig azért nem tettünk meg, mert bízunk az ügy békés lezárásában

– áll a közleményben.