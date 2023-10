Korda György kifakadt a háborúkra: "Kisgyerekek fejét levágják...erre nincs magyarázat"

Korda György és Balázs Klári volt a vendége a Mandiner lap stúdiójának, ahol egy terjedelmes és mély interjút adtak, amiben a siker titkáról, Azahriahról, az izrael - palesztin konfliktusról, sőt még a szocializmus idejéről is szót ejtett a népszerű duó. A házaspár beszámolt az aktuális témákról alkotott véleményéről és az izgalmakban bővelkedő múltjukról is.

Balázs Klári és Korda György /Fotó: Mogyoróssy Márton/Miniszterelnöki Kabinetiroda

A beszélgetés során szóba került, hogy a házaspár hogyan viszonyul a jelenleg tartó izraeli - palesztin konfliktushoz. Korda Györgynek megrázó véleménye volt a témában:

Én azt hittem, hogy az én életemben már nem történhet ez meg. A II. világháborúban kisgyerek voltam, nem tudtam sok dolgot róla, de a szüleim ugye meséltek, de azt hittem, hogy ez nem létezik, béke van a világban. Azt érzi az ember ilyenkor, hogy ilyen rejtett tüzek vannak, amik felrobbannak

- árulta el a lapnak Korda György. Hozzátette:

Kisgyerekek fejét levágják...erre nincs magyarázat.

Kádár Jánossal is találkozott egyszer Gyuri bácsi

Korda Györgytől megkérdezték, hogy nem próbálták-e meg őt beszervezni a szocializmus során, de elárulta, hogy semmi ilyesmiről nem volt szó, sőt ő nem is igazán értett soha a politikához. Egyik kedvenc történetét is elmesélte, amely során találkozott Magyarország kommunista miniszterelnökével és nem igazán tudta kezelni a helyzetet.

Az Operettszínház darabjának szünetében találkoztam egyszer Kádár Jánossal. Én úgy megijedtem, amikor rám nézett és azt mondta, hogy jó napot, Korda elvtárs.

- nevette el magát az énekes.

A siker titkát rábízzák inkább a rajongóikra

A riporter arról érdeklődött a házaspárnál, hogy szerintük minek köszönhetik, hogy évtizedek után is hatalmas népszerűségnek örvendenek.

Nehéz kérdés, lehet, jobb lenne a közönségünket megkérdezni erről, mint minket

- kezdte szerényen Korda György. Hozzátette:

Klárikának mindig mondom, hogy hol van az az énekesnő, aki elérte azt, mint te, hogy azt mondják, hogy Klári vagy Klárika, akkor mindenki Balázs Klárira asszociál. Ezt sokkal nehezebb elérni, mint hogy van két slágere valakinek.

Azahriáhról is szót ejtett a házaspár, még ha csak röviden is, rámutattak, hogy szerintük a sikerük titka kicsit az is lehet náluk, hogy ők a mai népszerű előadókhoz képest évtizedeken keresztül konzekvensek maradtak:

Ez egy nagyon nehéz dolog, mi tulajdonképpen nem ugyanazt a zenét csináljuk, mint amit ma kedvelnek a fiatalok, mint Azahriah vagy a Valmar, Manuel. Mi konzekvensen a saját zenénket csináljuk, és a a kérdésedre válaszolva, szerintem a konzekvensség a titka. Maradtunk egymás mellett, maradtunk az elegáns ruháknál, önazonosak vagyunk, és a közönség érzi, hogy mi nagyon szeretjük őket.

A teljes interjút itt tudjátok megtekinteni: