Balázs Klári megszólalt közös karrierjükről: " fáradtak vagyunk"

Aki már volt Korda György és Balázs Klári koncerten tudhatja, hogy a páros imádja közönségét. Az örökifjú házaspárnak az egész nyara a színpadon telt, alig volt olyan nap a héten, amikor nem éppen egy forgatásra siettek volna, és nem telt el úgy hétvége sem, hogy ne az ország egyik színpadán énekeltek volna. Úgy tűnhet, hogy fáradhatatlanok.

Nyaralásra nem nagyon maradt idejük Fotó: Móricz István

"Egy itthon töltött nap is kész nyaralás!"

Bizonyos értelemben fáradhatatlanok is, hiszen a lelkesedésük, a fiatalokat megszégyenítő lendületük mintha semmit sem kopna az idő során. A Korda házaspár mindig szívvel-lélekkel készül minden műsorára, hosszas telefonbeszélgetésekre nem jut idő sokszor, ám mégis, a sajtó megkeresésére mindig kedvesen, és azonnal reagálnak, amikor csak tehetik. Így volt ez most is, amikor Gyuri bácsit kerestük telefonon, ám felesége kislányos hangon szólt bele férje telefonjába. A kérdés pedig így szólt: mikor, és hogyan jut idejük a regenerálódásra, a pihenésre?

– Mi az egész életünket így éltük le, és most is ezt tesszük: szórakoztatunk. Gyuri már 65 éve, én "csak" negyven éve állok mellette a színpadon. De az az igazság, hogy most egy kicsit tényleg fáradtak vagyunk így év vége felé, és még csak most jön a java. A Csináljuk a Fesztivált! forgatásai nemsokára indulnak, ahol ismét benne leszünk a zsűriben. Nagyon szeretjük a napjainkat, de nem mondom, hogy nem esik jól néha itthon lenni – mondta derűsen Balázs Klári, és azt is elmesélte, hogyan pihennek, ha megtehetik.

Nálunk egy itthon töltött nap is kész nyaralás!

– nevetett Klárika – Most is itthon vagyunk véletlenül éppen, és a férjem meccset néz, én főzök – mesélt tovább mindennapjaikról a kortalan arcú Klárika, aki minden évben megfogadja férjével együtt, hogy kicsit több időt szán majd a pihenésre, aztán végül mégis rengeteget dolgoznak.

A fiatalok is imádják a házaspárt, teltház van minden fellépésükön Fotó: Szabolcs László

Női klubot indít

A Korda György-Balázs Klári duó 2024-ben Aréna koncertet ad, a szuperkoncertet Korda 85 névre keresztelték. A karrierjük csúcspontjának számító rendezvény mellett másban is törik a fejüket. Klárika egy új Facebook-oldalt hozott létre magának, ahol főként hölgyekkel tartja majd a kapcsolatot. Egyfajta női klubot alapít.

A hölgyek sokszor kérdeznek bennünket, hogy mi a titkunk Gyurival. Személyesebb témában is sok levelet kapunk, a házasságunkról, magánéletünkről, sokféle témában. Miután az oldalunkat sokszor megbecstelenítették már, több visszaélés is történt, ezen az új oldalon kezdjük tehát újra

– újságolta az énekesnő.