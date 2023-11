Hunyadi Donatella: "Édesanyám életében én vagyok a legnagyobb sikersztori"

A naptárdíva hazánk egyik, ha nem a legmegosztóbb híressége, pedig őt tekinthetjük minden celeb ősanyjának. A neve sokáig egyet jelentett a teljesítmény nélküli híresség kifejezéssel. Pedig Kiszel Tünde valóban rengeteget dolgozott azért, hogy fenntartsa sikerét, közben pedig felnevelt egy csodálatos lányt, aki a szemünk előtt cseperedett fel, hiszen szinte újszülöttként került bele édesanyja, azóta legendássá vált naptárjának legelső, nyilvánosan is elérhető példányaiba. Hunyadi Donatella már 22 éves és kortársainál jóval komolyabban gondolkodik a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről. Mögötte van már jó pár évnyi sikeres modellkarrier és még ma is gyakran kap felkéréseket fotózásokra, de ami a legfontosabb, hogy idén operaművészi diplomát szerzett. Ha „csak” ezt tesszük bele a mérleg serpenyőjébe, kiviláglik, hogy Kiszel Tünde fantasztikus munkát végzett anyaként, vagyis kimondhatjuk, hogy már akkor is teljesítette az ódiumát, ha csak ezt az egyetlen dolgot ismerjük el sikernek vele kapcsolatban.

Hunyadi Donatella 22 éves korára letette a névjegyét itt-ott Fotó: YouTube

„Mindig tetszett ez az ellentét...”

Hunyadi Donatella most Hajdú Péter vendége volt a Frizbi TV-ben, ahol természetesen nem „csak” az általa elért sikerekről, de édesanyjáról is szó esett.

– Szerintem tök menő, hogy operaénekes lettem, hiszen az én korosztályomban és az olyan típusú fiataloknál, mint amilyen én is vagyok, nem jellemző, hogy komolyzenét tanulnak, vagy énekelnek. Nekem pedig mindig tetszett ez az ellentét.

És ebben én látok is rációt arra, hogy esetleg lehet ebből valami komolyabb is, akár külföldön.

– Nem bízom el magam és nem mondom, hogy biztosan ott leszek a legnagyobb színpadokon, de rengeteg munkával és befektetett energiával lehet erre lehetőségem – kezdte Donatella, aki akár a popzenében is kipróbálná magát, ha lehetősége nyílna rá. – Ha a Dancingből mondjuk a Marics, vagy a T. Danny azt mondaná, hogy menjek és csináljunk egy dalt, simán megpróbálnám. Maximum áriáznék egyet. Egyébként nagyon sok popzenét hallgatok, de abban valahogy elveszik a hangom. Én nem is szoktam mikrofonnal énekelni – tette hozzá Kiszel Tünde lánya, aki egyre ismertebb a komolyzenei életben, hiszen egy barátjával járják az országot.

„Mindig megkapom, hogy nem gondolták volna…”

– Gyakran énekelek templomokban. Van egy orgonista barátom, akivel alapítottunk egy formációt és vele járjuk az országot, megyünk különböző egyházközségekbe és mindenhol hatalmas szeretettel fogadnak. Mindig megkapom, hogy nem gondolták volna, hogy édesanyám lányaként én ezt csinálom.

És azt is elmondják, hogy engem hallva, mennyire pozitívan ítélik meg édesanyámat is.

– Ugyanezek a visszajelzések jönnek a Dancing with the Stars kapcsán is. Talán édesanyám életében én vagyok a legnagyobb sikersztori, de az enyémben pedig ő – magyarázta mosolyogva Donatella, aki Hajdú Péter kérdésére azt is elárulta, hogy kisiskolásként bőven volt része bántásban és csalódásban is, mivel akadtak olyan gyerekek, akik csak azért barátkoztak vele, mert ő volt a híres anyuka, híres lánya.