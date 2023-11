Kitálalt Hódi Pamela: nem is Mazsi csináltatta Berki Krisztián sírkövét?

Alig pár hete Berki Mazsi nyilatkozott arról, hogyan vészelte át férje elvesztését, most pedig Hódi Pamela ragadta meg az alkalmat, hogy elmondja, ő és Krisztiánnal közös gyermekük miként élte meg azt a tragikus májusi napot.

Hódi Pamela kitálalt Berki Mazsiról (Fotó: Bors)

Az nem volt titok soha, hogy Pamela és Krisztián kapcsolata a szakításuk után nem volt valami fényes. Másfél évig jártak a bíróságra, hogy megegyezzenek közös kislányuk felügyeleti jogáról, illetve arról, hogy az édesapa és Mazsi ne mutogassák őt ország-világ előtt a közösségi médiában. Előbbiről sikerült döntésre jutniuk, utóbbi viszont hosszú évekig megkeserítette Pamela életét. Ám azt nem tehette meg, hogy Natit eltiltja Krisztiántól, hiszen rajongásig imádták egymást. Még az izomceleb utolsó napját is együtt töltötték…

Mi lett Natival?

Mióta kiderült, hogy a kislány volt az, aki rátalált az apjára, mindenkiben egyetlen kérdés merült fel: hogyan tudta ezt feldolgozni? Nos, Pamela a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban elmondta, nagyon sokat imádkozott gyermekéért, akiben szerencsére nem hagyott maradandó károkat, hogy holtan látta az édesapját.

– Nagyon sokat imádkoztam a Natiért, és örülök annak, hogy jól van… Elkezdte ugyebár a harmadik osztályt, kitűnőre végzett, elkezdte aztán a kézilabdát, oklevelet kapott év végén. Járatom külön angolra, ott is oklevelet kapott. Úgy gondolom, más gyerek visszafejlődött volna… Vagy dadog, vagy nem alszik egyedül, vagy bepisil, de a Nati nem fejlődött semmit vissza. Nem érzékelem azt rajta, hogy ez a történet bármilyen maradandó kárt okozott volna benne – mondta a műsorban a sztáranyuka, aki azt is elárulta, hogy bármikor, amikor a kislánya kéri, azonnal mennek a temetőbe Krisztiánhoz. Ám itt még egy érdekes részletre is fény derült.

Ki csináltatta a sírkövet?

Azt tudjuk, hogy az izomceleb síremléke a halálának az első évfordulóját készült el Mazsi közbenjárásával. Most viszont kiderült, hogy nem csak az özvegy ügyködött azon, hogy legyen egy méltó nyughelye Berkinek… Pamela is azon volt, hogy a kislánya ne egy „homokbuckához” járjon ki, ezért vállalta, hogy a felét kifizeti a sírkőnek.

– Ha ő ki akar menni a temetőbe, akkor én két perc múlva az autóban ülök, és viszem.

Csak és kizárólag azért fizettem ki a sírkő felét a Mazsinak, hogy a Nati ne egy homokbuckához menjen ki, hanem egy szép nyughelyhez, ahol ott van az apjának az aláírása, egy idézet, egy fotó… Ahová, amit készít neki, azt oda tudja tenni, és tudjon vele találkozni. És ne az a sz*r legyen ott, ami volt egy évig…

– mondta Pamela, ami azért is érdekes, mert Mazsi egyszer sem említette meg, hogy férje exével közösen csináltatták meg a sírkövet.