"Úgy táncolsz, mint egy teve" – Így viccelte meg Hunyadi Donatella az édesanyját - Videó

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes búcsúzott múlt szombaton a Dancing with the Stars műsorából, s bár eleinte egy kicsit csalódottak voltak az eredmény miatt, a Bors szerkesztőségébe már vidáman érkeztek meg. Olyannyira, hogy az énekesnő telefonbetyárnak állt, és jól megviccelte az édesanyját. Szó szerint!

Megviccelte Kiszel Tündét Hunyadi Donatella (Fotó: Markovics Gábor)

Te tudsz egy viccet?

Donatellának az volt a feladata, hogy telefonon meséljen el egy viccet egy hírességnek, ő pedig nem gondolkodott sokat, a saját édesanyját választotta erre a feladatra. Az viszont már nagyobb fejtörést okozott neki, hogy milyen poénnal nevettesse meg Kiszel Tündét, ugyanis szerette volna, ha a tánc is említést kap benne. Végül aztán pár perc keresgélés után meglett a tökéletes vicc, ami feltehetően első olvasatra nagyobbat szólt Donatella fejében, mint egyébként a telefonban.

A poént természetesen nem fogjuk lelőni, de annyit elárulunk előre, hogy egy táncoló párról van benne szó és egy szerencsétlen tevéről... Szóval nincs más hátra, minthogy megnézd a videónkat a teljes tréfáért!

Hogyan tovább?

Az énekesnő bevallotta, szeretne még visszatérni a parkettre a műsor után is, bár először az átlagos mindennapokba kell visszaszoknia. Azaz a táncpróbákat mostantól a koncertek és a fotózások váltják.

Elsősorban vissza szeretnék térni az átlagos életembe.

– Szeretnék koncerteket, fotózásokat vállalni, hiszen ezek most egy kicsit a háttérbe szorultak. Ettől függetlenül nem szeretném abbahagyni a táncot Dinivel, de még az nem körvonalazódott, hogy hogyan tudnám beépíteni a mindennapjaimba. Meglátjuk, mit hoz a jövő – tette hozzá sejtelmesen Dona, aki megjegyezte azt is, hogy az ismeretség mellett egy baráttal is gazdagabb lett Dini személyében.