"A szívem szakad meg, mikor anyukámat bántják” – megható vallomást tett Kiszel Tündéről Hunyadi Donatella

Egy közszereplő sajnos ki van téve annak a veszélynek, hogy olykor ismeretlen emberek, a foteljük kényelméből bírálják őket. Általában ezek a vélemények bőven túllépik a jóérzés határát, holott valójában senki sem ismeri azt a személyt, akit éppen bánt. Csupán egy kép létezik róluk, amelyet a kommenthuszárok a saját fejükben alakítottak ki, miközben a valóság teljesen más… Ezzel a jelenséggel rengeteg magyar híresség találkozott már, de talán Kiszel Tünde az, aki a legtöbb indokolatlan bántást kapta az elmúlt években.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella és rengeteg bántást kapott (Fotó: Máté Krisztián)

Donatella változtatott

Kétség sem fér ahhoz, hogy Tünde és lánya, Hunyadi Donatella mindennél jobban szeretik egymást. Nem is meglepő hát, hogy mikor Tüncit bántják az emberek, az az énekesnőnek is fájdalmat okoz, illetve ez fordítva is igaz. Mint kiderült, nem csak a naptárdívát érik rosszindulatú megjegyzések, hanem lányát is, aki a Dancing with the Stars műsorát többek között azért is vállalta el, hogy végre megismerjék őt az emberek, és egy valós véleményt tudjanak róla és az édesanyjáról kialakítani.

Nos, úgy tűnik, Donatella küldetése sikeres volt.

– Születésem óta ki vagyok téve a médiának, és nem voltak mindig pozitívak a visszajelzések ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezeknek a nagy része nem volt jogos, mert nem ismertek engem az emberek. Akik esetleg negatívan nyilatkoztak rólam, ők soha nem beszéltek velem, soha nem kérdeztek, soha nem volt esélyem megmutatni nekik, hogy nincs igazuk. Ezért vállaltam el a Dancinget, hogy végre kialakulhasson az emberekben egy valós vélemény – kezdte a Borsnak Donatella, aki szerint a sok bántás annak volt köszönhető, hogy édesanyja is céltáblává vált, s miután ő megszületett, automatikusan kapta a negatív véleményeket. Holott sem ő, sem pedig Tünci nem érdemelte meg ezeket.

– Az embereknek nem volt véleménye rólam, vagyis ami volt, az édesanyámból adódóan negatív volt. Pedig ő soha, semmilyen támadást nem érdemelt meg, de sajnos kapott rengeteget. Valószínűleg belőle adódóan kaptam én is.

Az első adás után azonban, már csak jó visszajelzések jöttek, mint például, hogy nem gondolták volna, hogy én ilyen vagyok, illetve, ahogy megismertek engem, édesanyámról is megváltozott a véleményük. Ez utóbbi nekem egyébként nagyon sokat jelent, mert a szívem szakad meg, mikor anyukámat bántják!

– tette hozzá Donatella, aki egyébként a kamerák előtt is megmutatta, milyen jó a kapcsolata az édesanyjával.

