Veszélyes módszerrel fogyott le drasztikusan Pintér Tibor

Hajdú Péter e-heti vendége a Nemzeti Lovasszínház igazgatója Pintér Tenya, aki miatt egy ideje már aggódnak a rajongói, hiszen a mindig atletikus külsejű, örökifjú színész látványosan, már-már kórosan lefogyott az utóbbi hónapokban. Nem csoda hát, hogy a Frizbi házigazdája is ezzel kezdte a beszélgetést. Tenya szerencsére jól van, bár az elmúlt hat hónapban mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez ne így legyen.

Pintér Tibor fél év alatt dobott le 20 kilót (Fotó: YouTube)

Radikális fogyókúra…

Fél év alatt fogytam húsz kilót, és ez nagyon tudatos döntés eredménye.

A Herkules című produkcióra készültünk és magammal szemben volt elvárás, hogy „leszáradok” a premierig. Vagyis elérek egy nagyon szikár, tónusos izomzatot. Ezt egy nagyon radikális fogyókúrával értem el – kezdte a péntek este élesedő műsor felvételén Pintér Tibor, aki meg is osztotta Péterrel a módszert, amit senkinek, de tényleg senkinek nem ajánlunk, ha csak nem az a terve, hogy tönkretegye a saját szervezetét.

Ne egyél...

– Körbejártam a módszereket és kipróbáltam sok mindent. Jót is tett némelyik, de az átütő eredmény nem jött. Én abban hiszek, hogy ne egyél! Anyukám persze mondta, hogy le fogok szédülni a lóról és van is ennek realitása, de azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Az embernek rengeteg rejtett tartaléka van. Az első két hónapban, csak reggeliztem. Tojásrántottát és zabpelyhet. Az egész napomat úgy építettem fel, hogy hergeltem magam. Ebédidőben kicsit éhes lettem. Este pedig jött a másik titok. Nem volt semmi a hűtőben...– magyarázta a színész-énekes, aki bevallotta, éjjelente még így is gyakran kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját, azt remélve, hogy mégis akad ott valami harapnivaló. Hogy mi történt még az utóbbi hónapokban a háttérbe vonult Pintér Tiborral, az kiderül péntek este 19:00-tól a Frizbi TV YouTube-csatornáján.