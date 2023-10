Újra megszólalt Zalanay Cini: Azahriah vokalistája szeretne lenni

Először hirtelen nem értettem a szöveget, hogy most mi ez, most akkor angolul? Vagy belekeverve a fekete rappet? Vagy a magyar? Nem tudtam, hol tartunk. De aztán meg is szoktam, és azt mondtam magamban, hogy minden ilyen változás törvényszerű. De hogy ekkora népszerűség? Hát, kicsit irigylem, hogy nem a mi korunkban történt.