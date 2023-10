Zalatnay Cini olyat mondott Azahriah-ról, hogy az ész megáll

Minden magyar zenész arról álmodik, hogy egyszer életében ott állhat majd 67 ezer ember előtt a Puskás Arénában. Aki pedig állt már hasonló tömeg előtt a színpadon, az szeretné megismételni a bravúrt. Ez a vágy motiválja azokat az előadókat is, akik mostanában kritizálják Azahriah-t és azokat is, akik méltatják a 21 éves előadót, aki gyors egymásutánban háromszor ért el teltházat hazánk legnagyobb stadionjában.

Zalatnay Sarolta is lengeti kalapját a fiatal tehetség előtt. (Fotó: @csanyipisti)

„Önmagában is tiszteletet érdemel”

A Bors most arra volt kíváncsi, hogy Zalatnay Cini, aki a nagy beat generáció emblematikus alakjaként számtalanszor énekelt már gigászi tömegek előtt, miként vélekedik a szemtelenül fiatal tehetségről és annak példátlan sikeréről. Az énekesnő pedig kifejtette véleményét, sőt egy meglepő kijelentést is tett vele kapcsolatban. – Azahriah nem kerülte el a figyelmemet, hiszen nem a holdon, vagy a dzsungel közepén élek. Bevallom, eleinte fel-felszaladt a szemöldököm, hiszen még akkor sem mindig értettem a dalszövegeit, ha erősen koncentráltam.

Ugyanakkor azt első hallásra észrevettem, hogy ez a fiú valami egészen újat, valami nagyon bátrat hozott be a zenei palettára és ezért már önmagában is tiszteletet érdemel.

Tizenkilencre húzott lapot és hatalmasat nyert. Pont azt a merészséget hozta, amit mi léptünk meg annak idején, amikor a tánczenéből átvezettük a közízlést a beat korszakba. Ugyanakkor esetében egy sokkal nagyobb vállalásról beszélünk, hiszen annyian próbálkoznak valami frisset, valami mást behozni a zenébe, hogy szinte Dunát lehet rekeszteni velük – kezdte lapunknak az énekesnő, aki a fanyalgóknak is üzenet.

Cini szerint tisztelni kell a fiatal tehetségeket. Fotó: KISS ANNAMARIE

„Ha nem megy, illenék csendben maradni...”

– Azahriah olyasvalaki, aki irigylésre és nem irigységre méltó. A kettő között hatalmas különbség feszül. Aki kritizálja, legyen szó akár korombéli zenészről, az egyszerűen nem érti, hogy a világ folyamatosan változik, és ezzel a zenei ízlés és az igények is változnak. Arról, hogy mi érdemel sikert, nem az egyén, hanem a közönség dönt és esetében a közönség döntött. Nem fanyalogni kell, hanem utána csinálni. Ha pedig ez nem megy, akkor illenék csendben maradni – tette hozzá Zalatnay, aki annak idején a féltékenység nélkül állt mikrofon mögé vokalistaként, hiszen tisztában volt vele, hogy mekkora dicsőség igazi világsztárok mögött támaszként jelen lenni egy felvételen, vagy akár egy koncerten.

Elton John után Azahriah mögött is énekelne

– A legtöbb szólista biztosan nem így van ezzel, de én világ életemben imádtam vokalistaként énekelni. Persze elég jó a névsor, akik mögött Angliában ott állhattam a színpadon, hiszen Joe Cocker, Elton John és Kiki Dee, Steve Winwood, vagy éppen Julie Driscoll is abba az "zenei istállóba" tartozott, amelyikbe Sarolta Redként magam is, de egyébként simán igent mondanék ennek a 21 éves kölyöknek is, ha vokalistákat keresne. És hogy miért? Naná, hogy azért, hogy osztozhassak a sikerében és még egyszer láthassak a színpadról több mint hatvanezer embert. És még mielőtt a nagyokosoktól megkapnám, hogy álmodik a nyomor, ezt csak példának szántam arra vonatkozóan, hogy azért mert idősebbek vagyunk, nem kell elfelejtenünk tisztelni az új generációt és az érdemeiket és bevallani, hogy szeretnénk visszapörgetni az idő kerekét és háromszor egymás után megtölteni a Puskás Arénát – szögezte le Zalatnay.