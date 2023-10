Minden kétségen felül áll: a fél ország szerelmes az Azahriah jelenségbe. Ténylegesen van a srácban valami, ami ekkora port kavar, mindenki róla beszél. Valóban nagy teljesítmény, hogy huszonévesen egymást követő napokon megtölti a hatalmas Puskás Arénát. A legnagyobb külföldi világsztárok sem biztos, hogy ilyen sikerrel járnának. De bárki hibázhat, még Azi is. Most valami olyat tett, ami még a saját rajongóinál is kiverte a biztosítékot.

Saját rajongói fordítottak hátat a sztárnak

Egy meghívásnak eleget téve, Azahriah feldolgozta Korda György hatalmas slágerét, a Reptért. Baukó Attila, azaz Azahriah egy reményvesztett balladát csinált az ikonikus diszkóslágerből, és ettől még jó is lehetett volna, de nem igazán sikerült az újrakomponálás. Sőt, erre talán még Azi sem számított: a saját (elfogult) rajongói kérdőjelezték meg az értelmét.

"Kár volt!"

Szuper vagy! Ezt azért hagyjuk meg Gyuri bácsiéknak.

– szólt hozzá valaki.

"Jó jó.. de Korda Gyuri bácsi az igazi"

"Túl van már kicsit hype-olva. Tele van ilyennel a tehetségkutató. Már ott tartunk, hogy egy "Boci boci tarka" trash változatban is ekkora felfordulást váltana ki"

– írták sokan dühösen, becsmérelve Azit.

Egy dühös rajongó Azahriah átiratáról: Elpocsékolt idő…

Persze az is igaz, szép számmal akadt, aki dicsérte is Azit, hiszen az előadásmód, a színpadi jelenlét (sokak szerint) profi egyaránt. Hiszen nincs azzal semmi baj, hogy másképp közelíti egy zenész egy bizonyos dalt, csakhogy ezzel más jelentéssel ruházza fel. Lehet, hogy akaratán kívül, de balladát készíteni az egyik legnagyobb pop-slágerből, nem csupán merész, de egyenesen vakmerő vállalkozás. Vajon mi volt az eredeti szándék? Több rajongó nem érti, hogyan történhetett ez?

Nekem érzelmes vinnyogás, de kinek mi.

– írta egyikük, az egyébként eredetileg Máté Péter szerzemény Reptér-ről.

– Van, amit nem kell feldolgozni. Elpocsékolt idő…

– Hát na, most divat is és szeretjük is… de ezzel nem sok mindent töltene meg…

– özönlöttek a reakciók az őszinte rajongóktól.

Vajon Kordáék mit szólnak ehhez?

Nem tudjuk, vajon hallotta-e az ikonikus sztárduó, Klárika és Gyuri bácsi ezt a Reptér átdolgozást, azonban azt tudjuk, hogy a házaspár mindig ugyanúgy énekli a hatalmas slágereit, hiszen a közönségük ezt várja el tőlük. Több hozzászóló szerint nem is szabadna meghallgatnia Gyuri bácsinak Azahriah átiratát, mert még a végén baj történne.

Gyuri bácsi nehogy meghallja!!!!

– Keserves… Még jó, hogy él szegény Gyuri bá, különben forogna a...

– Ezzel indult volna a taktaharkányi művelődési ház tehetségkutatóján, egyből hazaküldik.

– furkálódnak vég nélkül a hozzászólók.