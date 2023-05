Azahriah ismét keményen nekiugrott G.w.M-nek, ezeket mondta róla

Már azt hihettük, hogy egy kis szélcsend után nem jön vihar többé a G.w.M és Azahriah közötti "háborúban". Nem így lett! A két előadó egymás közti vitájának itt a legújabb epizódja, olyan mintha egy szappanoperába csöppentünk volna bele. A 21 éves Azahriah, azaz Baukó Attila és a 26 éves G.w.M, azaz Varga Márk nem ma kezdték az adok-kapokot. A balhét egy másik rapper, Mr. Missh indította el, aki Azahriah kigúnyolásával verte ki a biztosítékot, és csak ezután következett a fent említett két zenész csúnya összeszólalkozása. Szó szót követett, majd az Arénás üggyel azt hittük, már nincs több ebben, ám tévedtünk.

A fiatal zenész nyelvét felvágták, most is beszólt pár évvel idősebb kollégájának Fotó: YouTube

Palacsintafesztivál és határozott vélemény

A palacsintafesztiválos botrány óta Azahriah-t senkinek sem kell bemutatni. A mindössze 21 éves srác évekkel ezelőtt tűnt fel zenés-videós vlogjával, már akkor elsöprő lendülettel vette a kanyarokat, és csakhamar az egyik legnagyobb sztár lett a magyar zenei berkekben. Ő azt vallja mégis, hogy nem "szállt el" a sikertől, azonban ennek kissé ellentmond az, ahogyan a szájára veszi kollégáit, akiket magabiztosan véleményez. Ismertté vált a neve, mint ahogyan ismert lett a tény is, hogy kissé felvágták a nyelvét...

A zenészek körül megint áll a bál Fotó: Tv2

Megélhetési zenésznek tartja G.w.M-et

Azahriah a minap Osváth Zsolt ZSOWtime című műsorában ült a kanapén, és meg is eredt a nyelve a kollégája, G.w.M neve hallatán.

– Ez a jelenség, amit csinál... A bulvárszereplés. Bár én alapból nem őt ba**tatom, amikor elmondom a véleményem, de magára veszi mégis. De tudom, van önérzet a világon, és ha az én zenéimet kezdené el lesz*rozni valaki, én is magamra venném...

Én alapból sem a fazonját, sem a zenéjét nem csípem, hát nem fogok vele jópofizni!

– szögezte le ezen a ponton Azahriah, és folytatta azzal, hogy megnevezte a legfontosabb jellemzőjét a kollégájának, ami szerinte őket megkülönbözteti.

– Azt nem szeretem, hogy a G.w.M és hasonlók nem a közönségre, és a zeneiségre fekteti a hangsúlyt, hanem az anyagiasságra. Neki nem az a fontos, hogy a közönség, meg a zene rendben legyen, mint nekem. Míg én mindig a zenémról, vagy a közönségemről beszélek, ő addig az autóról, meg a ruhákról, mi mennyibe került.

Elég sanszos, hogy azért csinálja az egész zenebizniszt, hogy az abból befolyó pénzből lehessen "flexelni", dőzsölni

– mondta határozottan Azahriah, aki ezzel egyenesen azt mondta, hogy Varga Márk egy megélhetési zenész, nem úgy, mint ő...

Újabb bomba ér most földet? Fotó: Bors

"Csak trash meg balhé"

A magyar zeneipar szűk keresztmetszetű piaca miatt azonban előfordulhat, hogy a két zenész nem fogja tudni sokáig elkerülni azt, hogy személyesen is találkozzanak. Erre volt kíváncsi a riporter is, vajon ott mi hangozna el?

Nem lenne ott semmi érdemi kommunikáció, csak trash, csak a balhé. Még belém is állna. Pitiáner hülyeség!

Lett volna lehetőségünk a nézeteltéréseinket normál módon tisztázni, de nem értette, hogy nem őt akartam cinkelni, magára vette, és azt gondolta, beleállok a családjába is. Persze, az ez egy más dolog, hogy amúgy ne rakogassa már ki a babát, ha kell, ha nem, míg nem szabad akaratából dönt úgy, hogy közszereplő lesz a gyerek. Én is megtapasztaltam már, hogy ez szorongással is tud járni... – zárta le végül monológját Azahriah, ezzel valószínű egy újabb "atombombát ledobva." Szerettük volna megkérdezni G.w.M. véleményét i s témában, azonban eddig a pillanatig nem értük őt el.