Könnyfakasztó vallomást tett Hunyadi Donatella: „Mindent neki köszönhetek”

Már csak napok kérdése és jön a Dancing with the Stars új epizódja: a várakozást enyhítve a versenyzők egy extra videóval jelentkeztek, amiben különböző kérdéseket tettek fel egymásnak, amikre válaszolniuk is kellett. Hunyadi Donatella ennek kapcsán megnyílt, és szívből jövő üzenetet küldött édesanyjának, Kiszel Tündének.

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes. / Fotó: TV2 Play

Rögtön az első kérdés az volt, mivel hatották rájuk a szüleik. Bődi Dénes elárulta, hogy a szüleinek köszönhetően tart ott, ahol. Rengeteget áldoztak fel, és minden mást alárendeltek, annak érdekében, hogy sikeresen legyen, ezért az élet összes területén hatottak rá. Donatella hasonlóról számolt be: ő az édesanyjának tartozik hálával, aki egyedül nevelte fel. Mindenben, amit csak el lehet képzelni, hatással volt rá.

Ő adta nekem az életben azokat az értékeket, amikkel most rendelkezem: amilyen ember én lettem, az neki köszönhető

- osztotta meg Hunyadi Donatella, aki később egy puszit és egy "Szeretlek!" üzenetet is küldött kamerán keresztül Tündének.