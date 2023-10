"Annyira jó ez a csaj!" - Szemet vetett Hunyadi Donatellára Jákob Zoli

Jákob Zoltán egyike volt a meghívott sztárvendégeknek - Kafi Rea Milla, Kecskés Enikő és Emilio mellett - akik a legutóbbi Dancing with the Stars epizód során a színfalak mögött értékelték a produkciókat. A milliomos üzletembernek Király Linda annyira megtetszett, hogy kijelentette, még a Nagy Ő-be is magával vinné, de Hunyadi Donatella mellett sem tudott szó nélkül elmenni.

Jákob Zoltán. Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Azon gondolkoztam, hogy nem is értem, hogy a múltkor hogyan lehetett kieső. Annyira jó ez a csaj, mindenben. Táncban, mosoly, külső, minden szuper

- magasztalta az egekig a lányt Jákob Zoli, a véleményével pedig a többi sztárvendég is egyetértett. Kiemelték, hogy látják Donatellában a szorgalmat, és a vágyat arra, hogy fejlődjen és egyre jobb legyen. Bár ők sem értették, hogy kerülhetett előző alkalommal veszélyzónába, hozzátették, a pengeélen való táncolás talán még inkább arra sarkallta őt, hogy kihozza magából a maximumot, ez pedig - a legutóbbi produkciót látva - maximálisan sikerült neki.