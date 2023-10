Őszinte vallomást tett kislányáról Krausz Gábor

Nagy port kavart, amikor a sztárséf közösségi oldalán bejelentette: hat évvel a megismerkedésük után külön utakon folytatják Tóth Gabival. A Séfek Séfe sztárja posztjában azt írta, kislányuk nevelését továbbra is közösen tervezik. A bejelentés után nem sokkal derült ki, hogy igent mondott a TV2 felkérésére és versenyzőként szerepel a Dancing with the Stars-ban.

Krausz Gábor lánya szerint Juronics Tamás kevés pontot adott apukájának (Fotó: Szabolcs László)

Krausz Gábor néha nem ismer magára

Nem is jöhetett volna számára jobbkor a táncos show-műsor, hiszen ahogy korábban fogalmazott: a felkészülés és a kőkemény próbák kiszakítják a valóságból.

− A műsorral az volt az első számú célom, hogy lekössem a figyelmemet és ez megvalósult – árulta el a Borsnak Krausz Gábor. − Mondom ezt úgy is, hogy voltak napok, amikor nem értettem, mit keresek én itt. De azóta ez megváltozott, még én is látom a változást, hogy mennyire fesztelen vagyok már a táncparketten. A testem is egyre jobban alkalmazkodik az eddig számára ismeretlen mozgásokhoz, míg az elején szinte minden nap izomlázam volt, most már nincs ilyen.

Ez persze a produkciókon is látszik, el tudom magam engedni, felszabadultan táncolok. Olyannyira, hogy legutóbb, amikor visszanéztem a műsort, nem ismertem magamra: Ez a pasi én vagyok? Na ezt egy hónappal ezelőtt el sem hittem volna, hogy ekkorát képes vagyok változni. A másik célom pedig az volt, hogy a nézők egy másik oldalamat is megismerjék, ne csak azt, amit a Séfek Séfében látnak. Az egy szakmai műsor, ahol gyakran mufurc vagyok, ha nem úgy teljesítenek a versenyzőim. Pedig igenis van egy kedves, érzékeny oldalam, amit azonban eddig csak azok ismertek, akik közel állnak hozzám.

„Szeretném, ha Hannaróza büszke lenne rám”

Gábor arról is mesélt, hogy lánya, Hannaróza mindig megnézi édesapja táncát.

− Nagyon szereti a műsort a kislányom, mindig megnézi. Amikor utána meg találkozunk, ezerszer újra kell nézni vele, szeretem ezeket a közös pillanatokat. Legutóbb annyit mondott: nagyon kevés pontot adott neked Tamás bácsi. Erre én azt válaszoltam neki: Tamás bácsinak (Juronics Tamás - a szerk.) az a dolga, hogy szigorú legyen!