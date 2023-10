Focilabda méretű melleket ringatott a meccsnapon Kiszel Tünde

Kiszel Tünde nem is lehetne büszkébb az életére. Csodálatos kislánya nagyszerűen szerepel a Dancing with the Stars műsorában, és máris az egész ország neki szurkol. Ha pedig Tünde visszatekint az életére, elégedettséggel mondhatja el magáról, hogy fantasztikus karriert futott be az élete során. Sikeres modell, fontos híresség a hazai médiában, mindezeken túl pedig még gyönyörű is.

Kiszel Tünde és Donatella mintha csak testvérek lennének

Kiszel Tünde mindig szívesen engedett betekintést nőiesebb oldalába. A csodálatos naptármodell gyakran pózol bikiniben, és szereti a mélyen dekoltált öltözéket, amiért a rajongók igen hálásak, hiszen így mindenkinek van lehetősége megcsodálni lágyan ringó kebleit. Kedden az egész ország focilázban égett, hiszen a magyar-litván meccstől mindenki azt várta, hogy meghozza a garantált EB-kijutást. Ez sajnos nem következett be, de volt vígasz a napban! Kiszel Tünde ugyanis focilabda méretű keblei felfedésével vigasztalta a magyarokat.

Donatella nem akar Kiszel Tünde lánya lenni

Hunyadi Donatella kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy milyen célokkal érkezett a Dancing with the Stars műsorába.

- Nagyon sokáig azt szerettem volna, hogy ne ismerjenek engem az emberek. Nem szerettem volna megmutatni a dolgaimat, az érzéseimet. Tehát csak egy felszínt láthattak eddig mindig belőlem. Szerintem most váltam annyira erőssé, hogy belevágják egy ilyen jellegű dologba. Mély víz lesz az érzelmek felszínre hozása. Szeretném, hogy olyan dolgot letegyek az asztalra, hogy az emberek már ne csak úgy hívhassanak, hogy Kiszel Tünde lánya, hanem Donatella – árulta el a csinos modell a Dancing with the Stars kameráinak, amit nemrég a Bors emelt ki.