Ellenfélből rajongó? G.w.M elfelejtette Azahriah beszólásait

Szinte felrobbant az internet, amióta kiderült, hogy Azahriah jövőre tripla koncertet ad a Puskás Arénában. Mindenki ott akar lenni, több tízezren állnak sorban, várakoznak, hogy kapjanak jegyet a 21 éves énekes előadására. Sikerére azonban sokan irigyek, zenésztársai közül többen az interneten fanyalogtak, hogy hirtelen mindenki Azi rajongó lett. Hirtelen a barátai száma is megsokasodott, mert már-már az is divat, hogy az egekig magasztalják a történelmet író énekest.

Azahriah történelmet ír, jövőre tripla koncertet ad a Puskás Arénában (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Az interneten heteken át civódtak egymással

A sorból természetesen G.w.M sem hiányzik… Bár korábban nyilvánosan kóstolgatták egymást, és úgy tűnt, kicsit sem kedvelik egymást, most hirtelen minden megváltozott. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Azahriah alkotott véleményt Kulcsár Edina férjéről, ami végül egy adok-kapok játszmába ment át. Azi szerint ugyanis G.w.M nem a közönségre és a zeneiségre fekteti a hangsúlyt, sokkal inkább az anyagiakra. Neki nem az a fontos, hogy a közönség, meg a zene rendben legyen, mint neki.

Míg én mindig a zenémről, vagy a közönségemről beszélek, ő addig az autóról, meg a ruhákról, mi mennyibe került.

Elég sanszos, hogy azért csinálja az egész zenebizniszt, hogy az abból befolyó pénzből lehessen „flexelni”, dőzsölni – fejtette ki véleményét.

G.w.M korábban nyilvánosan szapulta a 21 éves tehetséget (Fotó: Szabolcs László)

Rendezték volna a kapcsolatukat?

Egy ideig ment az adok-kapok, ám végül G.w.M lépett vissza, és úgy döntött, lezárja a köztük lévő nézeteltérést. Menedzserén keresztül válaszolt az újabb támadásra.

- Nem kívánjuk mostantól az ilyen Azahriah-féle megmondókkal felvenni a kesztyűt. Nincs szükségünk rá, hogy balhézzunk vagy belemenjünk bármiféle szájkaratéba. A család és a zenei karrier most a legfontosabb – mondta korábban Balassa János a Ripost-nak.

Mindez már a múlté lenne? Erre lehet következtetni a válaszból, amit az egyik rajongójának felelt G.w.M. A zenész követőinek lehetőséget adott kérdezni, melyek közül a top 10-re kívánt válaszolni. Itt hangzott el az is, mit gondol Azahriah tripla Puskás bulijáról. A válasz meglepő volt azok után, ami nemrég még a nyilvánosság előtt zajlott közöttük.

− Brutális! Olyan dolgot tett le, amit még senki soha! Nehezen indult a kapcsolatunk, elbeszéltünk egymás mellett, mind kiderült. Találkoztunk, megbeszéltük…

És rájöttünk, hogy a sajtó generálta túl köztünk! Desh-el jó kapcsolatunk volt a találkozó előtt is, örült, hogy megbeszéltük és jól alakultunk.

Jól váltunk el és már akkor mondta, hogy lesz Puskás! Gratuláltam akkor is, de ezúton is gratulálok! Fel az égig és további sok sikert neki és a csapatának! – válaszolta a zenész. Vagyis valami gond lehet a memóriájával, hiszen azt nem a sajtó találta ki, amikor kamerák előtt nevezte húgyosnak Azahriah-t, és a fiatal zenész kritikáját, amit fentebb idéztünk, sem más mondta kamerába. Illetve Azi arénás nagykoncertjén is beletörölte a lábát kollégájába, ami szintén nem sajtókitaláció volt, hanem egy kivetítőkön látható kisfilm. De a lényeg, hogy már G.w.M szemében sem egy taknyos senki Azahriah...