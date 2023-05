Elfogyott a puskapor? Nem veszi fel többé a kesztyűt G.w.M Azahriah-val szemben

Már több ízben bizonyította G.w.M, hogy nem igen kedveli a fiatal pályatársát, Azahriah-t, aki erre okot is adott bőven csípős megjegyzéseivel. Láthattuk, hogyan veri ki a biztosítékot G.w.M-nél, ha beleállnak, nem tűri a gyalázást. Eddig azt tapasztalhattuk, hogy mindig igyekszik hamar visszakontrázni a 21 éves sztárnak, azonban most mintha visszavonult volna, és felteszi a kezét Varga Márk, G.w.M. Megpróbáltunk utána járni, vajon mi történhetett?

Fotó: Bors

Megélhetési zenésznek nevezték

Megkerestük Varga Márk G.w.M-et, hogy reagálhasson a minap a fejére olvasott vádra, miszerint ő csupán egy megélhetési zenész. Azahriah volt az, aki ezekkel a jelzőkkel illette kollégáját a ZSOHWtime műsorában Osváth Zsoltnak.

Elég sanszos, hogy a pénzért csinálja az egész zenebizniszt, hogy az abból befolyó pénzből lehessen "flexelni"

– mondta nevetgélve Azahriah. Nem ez lenne az első eset, amikor a két sztár egymásnak esik, hiszen a 21 éves Azahriah, azaz Baukó Attila és a 26 éves G.w.M többször összeakasztották a bajszuk. A balhézást ugyan egy másik rapper, Mr. Missh indította el, aki Azahriah kigúnyolásával verte ki a biztosítékot a zenésznél és csak ezután következett az, hogy G.w.M is csúnyán beleállt az ügybe. Majd azzal, hogy Azahriah az Arénabeli fellépésén 12 ezer ember előtt alázta porig G.w.M-et, csak kulminálódott az adok-kapok.

Sokáig állt a bál Azahriah-hal, de G.w.M kihátrált a vitából Fotó: KISS ANNAMARIE

Nem szájkaratézik tovább

Megkerestük a sértett felet, szeretne-e reagálni az őt ért vádra. A válasz sem váratott magára sokáig.

Nem kívánjuk mostantól az ilyen Azahriah-féle megmondókkal felvenni a kesztyűt. Nincs szükségünk rá, hogy balhézzunk vagy belemenjünk bármiféle szájkaratéba. A család és a zenei karrier most a legfontosabb!

– tolmácsolta lapunknak Balassa János, G.w.M menedzsere álláspontjukat. Sajnos a dolognak fele sem volt tréfa, hiszen ez a sértő vád egy komoly kijelentés, Kulcsár Edina férje azonban most úgy tűnik, a béke útját választotta, és visszavonulót fújt. Talán tényleg mérlegre tette, és úgy véli, nem éri meg felvenni a kesztyűt. Nem csupán a nyilvános közösségi vitát kerüli, hanem úgy tűnik, egy higgadtabb, családcentrikusabb G.w.M-mel állunk most szemben, aki több időt szeretne kibővült családjával tölteni, immáron 3 gyermekes apaként.

A szerelmesek egy titkos esküvőt is tartottak nemrégiben - Fotó: Bánkúti Sándor

Apaként áll helyt, nem harcol

Amióta Kulcsár Edinánál és G.w.M-nél május 11-én megszületett a kis Amara, kevesebb közösségi megnyilvánulást lehet látni a platformjaikon. Nem is csoda, hiszen a család bővülésével a házaspár ismét szülői feladatok elé néz, és az első hetek nem könnyűek. Márk fürdőzik a boldogságban, és a kis Amarát elhalmozza a lehető legnagyobb apai szeretettel.

Isten hozott, drága szerelmem, Varga Amara!

– köszöntötte őt születése napján. Ezen kívül a szülés óta Edina több segítséget is igényel, a császármetszés miatt a hasa még nem gyógyult meg teljesen, aztán ott van a többi gyerkőc is. Így látni, hogy G.w.M életét most inkább a család és a karrierje építése teszi ki, mint hogy folytassa a meddő vitát, az adok-kapokot fiatal kollégájával...