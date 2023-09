Tóth Gabival való szakítása után csak évek múlva talált rá Trap kapitányra a szerelem

Új klippel rukkolt elő Molnár Tibor és zenekara, azaz Trap kapitány és a THA SHUDRAS. A négyrészes klipsorozatnak ez a harmadik epizódja: a különös szerelmi történetben fellelhetők párhuzamok az elmaszkírozott énekes magánéletével is.

Klipbeli párja valóban a szerelme

– A Mondd mikor című számunkban Trap kapitány szeretne megszökni a kígyókirálynő fogságából. A korábbi részekben ugyanis hátra hagyva a párját a kígyóval tart, hogy tanuljon tőle. Trap rájön, ez hiba volt, inkább szeretne megszökni, ezért tudatosan elkezdi csúfítani magát, hogy a kígyókirálynő kiábránduljon belőle. Eközben a fogságban megismer egy lányt, aki eleinte ódzkodik tőle, ám végül egymásba szeretnek – foglalta össze lapunknak a Trap kapitány művésznevű zenész, aki elárulta: a klipben a fogságban megismert lányt a valóélet-beli párja, Délia alakítja.

Trap kapitány klipbéli szerelmét a barátnője alakítja Fotó: Molnár Tibor

„Sosem voltam rágörcsölve"

– A valóságban is megtapasztaltam ezt az érzést, amit Trap kapitány a fogságban megismert lánnyal. A szakmám, a múltam, a csalódásaim miatt ijesztő lehettem néhányaknak, a párom mégsem ódzkodott tőlem.

A szerelem óriási hatással lehet az ember életére: ha az első részben Trap nem hagyja el a párját, akkor végül sosem találja meg az igazi szerelmét, a fogságbeli lány személyében.

Bár az énekes a szerelmet fontos mozgatórugónak tartja, mint mondja: sosem volt kapcsolatfüggő. Miután 2017-ben szakított Tóth Gabival, sokáig nem volt új párja, de ahogy a klipben is történik: egy kapcsolatnak véget kell érnie ahhoz, hogy a mindent elsöprő szerelem aztán rátalálhasson.

Sosem voltam rágörcsölve, hogy párom legyen. Például miután az előző kapcsolatom véget ért, három-négy évig nem volt párom.

– Sajnos, de talán szerencsére is: nagyon sok munkám volt, nem is jutott időm társkeresésre. De Délia végül betoppant az életembe. 33 éves vagyok, néha úgy érzem, kezdek öreg lenni, és kifutni az időből. Nem szeretem és nem tudom ennyire előre megtervezni a jövőt, de el tudom képzelni, hogy öt éven belül közös családunk legyen. Ez persze nagyban függ a munkáimtól is. Úgy semmiképp nem vállalnék gyermeket, hogy tudom, alig lenne rá időm foglalkozni vele a karrierem miatt – fogalmazott a zenész.

Molnár Tibor kobold alteregója Trap kapitány Fotó: Molnár Tibor