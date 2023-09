Trap kapitány véleménye Tóth Gabiról: „Szerintem azt a Gabit, akit most alakít, kicsit vehemensen hozza”

Molnár Tibor, azaz Trap kapitány vendégeskedett a Palikék világa című podcastben. A sokoldalú, maszkos művész karrierjéről és Tóth Gabival való kapcsolatáról is vallott.

Rap, jazz és beatbox

– Most az emberálcámban jöttem – fogalmazott Tibi, aki Trap kapitány művésznéven a Tha Shudras nevű zenekar frontembere. A különös maszkjairól ismert zenekar 32 éves énekese nagyon sokoldalú: 2004-ig a szegedi néptáncegyüttes tagja volt, ezután belekóstolt a rapzenébe, később magán jazzórákat vett, végül pedig a beatboxba is beleszeretett. S ha ez nem lenne elég: szabadúszó grafikusként és rendezvényszervezőként is dolgozott.

Két évig volt Tóth Gabi párja

Szerteágazó tevékenységei mellett magánélete is rejt izgalmakat. Egy tehetségkutató műsorban került össze akkori mentorával, Tóth Gabival, akivel ezután, 2015 és 2017 között egy párt alkotott. Markáns véleménye van az épp válófélben lévő énekesnőről, akivel szakításuk után még sokáig együtt dolgozott.

− Gabival már két éve nem vagyok munkakapcsolatban sem, inkább a testvérével, Verával maradtam munkakapcsolatban.

Mindig azt mondtam neki, a Trópusi vihar című filmből idézve: ő hajlamos mindent fullba tolni. Ennek megvannak a hátulütői.

Szerintem azt a Gabit, akit most alakít, kicsit vehemensen hozza. Mondtam is neki, hogy borítékolhatók voltak a következmények − utalt a Krausz Gáborral való zajos válásra.

− Nagyon határozottan beleáll abba, ami a perspektívája, mikor ez kicsit változik, azután nem tűnik már validnak − fogalmazott Trap kapitány, utalva Gabi sokszoros stílusváltására.