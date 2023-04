Trap kapitány drámai bejelentése: egészségügyi problémákkal küzd, orvosai aggódnak a szíve miatt

A Sztárban Sztár legutóbbi kiesője, Trap Kapitány hétfő reggel a Mokka vendége volt. Az énekes a stúdióban őszintén beszélt arról, mit kapott a műsortól, illetve a jövőbeli terveibe is betekintést engedett.

Trap kapitány nem bánja, hogy véget ért számára a verseny Fotó: TV2

Polgári nevén Molnár Tibor Attila a Sztárban Sztár során hétről hétre kiváló előadással kápráztatta el a zsűrit, sajnos azonban továbbjutáshoz ez sem volt elég. A fiatal énekes utoljára Karády Katalin ikonikus dalát, a Szomorú vasárnapot énekelte el, produkciója során pedig szinte megfagyott a levegő, mindenki lélegzet visszafojtva figyelte a nem mindennapi előadást. Azonban még ennek ellenére is a nézők úgy döntöttek, hogy Trap Kapitány számára véget ér a verseny.

A Mokkában elmondta, hogy ő egyáltalán nem szomorú a kiesése miatt, valamint azt is, hogy hálás a lehetőségért, amit kapott és örül, hogy tévés szereplésével eljuthatott egy számára eddig teljesen ismeretlen nézői/hallgatói réteghez is. Mindenkit meglepett mikor elárulta, hogy mielőtt elvállalta volna a műsort, szigorú orvosi utasítást kapott, hiszen a szíve a sok stressz miatt nagyobb megterhelésnek volt kitéve. Az énekes még ennek ellenére sem vett vissza a tempóból, viszont most úgy érzi, egy kis pihenést valóban megérdemel.