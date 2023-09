Kőgazdag fiatalok: 5 millió forintért vett kutyát a TV2 sztárja

Papp Olivér, azaz ismertebb nevén PSG Ogli7, a Kőgazdag Fiatalok műsorának cáfolhatatlanul a legnagyobb csajozógépe. A tehetős TikTok-sztárról köztudott, hogy rengeteg pénzt költ luxus utazásokra, szórakozásra és szép hölgyekre. Azt sem tagadja Olivér, hogy nagy örömét leli abban, amikor múzsáit meglepheti értékes ajándékokkal. Ogli nem az a tipikus hősszerelmes típus, de a szépségek minden vágyát teljesíti még akkor is, ha mélyen zsebbe kell nyúlni.

Papp Olivér mindent megad a lányoknak Fotó: TV2

500 ezer helyett 5 millióba került a luxuskutya

A közösségi médiasztár a korábbi adásokban bizony becsajozott, ráadásul olyan lányt talált magának, aki nem kért tőle sok mindent, csak egy dolgot. A múzsa nagy álma egy pomerániai törpespicc kutya volt mindig is, amit a tehetős srác a ma esti műsorban valóra is vált. Bizony lesznek meglepetések, hiszen először 500 ezer forintnak hitte Olivér a kutya vételárát, majd később a tenyésztőnél derült ki, hogy igazából 5 millió a szőrgombóc értéke. A TikTok-sztár fel is húzza magát azon, hogyan kerülhet egy kutya ennyibe, de gyorsan túlteszi magát és átadja a bankkártyáját, mert hatalmas boldogságot okoz ezzel kiválasztottjának.

Díjnyertes kutyát vett kedvesének Papp Olivér Fotó: Tv2

Ez nem az első kutya a háznál

Olivér nagyon titokzatosan kezeli a magánéletét, de néha szokott csepegtetni információkat. Az egyik interjúban kutyavásárlás közben azt is megemlíti, hogy bizony neki már vannak házikedvencei.

– Testvéreteknek már van két kutyája, akik igaz most nem velem élnek, hanem a szüleimnél. Két Jack Russel Terrier. Én nem szeretem az ilyen kis hiperaktív kutyákat, de a hölgyeknek meg kell adni mindent – mondta Olivér, aki miatt érdemes lesz ma is nézni a Kőgazdag Fiatalokat.