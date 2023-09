Becsajozott PSG Ogli7! Rátalált a szerelem a milliomos huszonévesre

Papp Olivér, ismertebb nevén PSG Ogli7, akit az online közösségi oldalak népének egyáltalán nem kell bemutatni, régóta várta már, hogy valakiért igazán megdobbanhasson a szíve. Úgy tűnik, végre megtört az átok, és Viki elnyerte a barna herceg szívét.

A milliomos fiatal habzsolja az életet. (Fotó: Instagram)

Az sejthető, hogy Olivérnek eddig sem kellett a szomszédba mennie magabiztosságért, ha csajozásról van szó, csak úgy tapadnak rá a lányok. Olyannyira, hogy már testőrt kellett fogadnia, hiszen volt, hogy ki kellett menteni őt egy szórakozóhelyről, annyian megrohamozták. Azonban Szandi – aki Olivér fogadott nővére, és szintén szerepel a TV2 Rich Kids reality-jében – véleménye szerint is, Olinak inkább egy komoly kapcsolatra lenne szüksége. Szandi unszolására tehát, Olivér nekiállt barátnőt keresni magának. Ehhez Aurélt, a 19 éves szintén milliomos csemetét hívta segítségül. A két hősünk a Lupa-tóra igyekezett hát, ahol egy három lányból álló társaságot szúrtak ki magunknak.

Olivér imádja a nőket, de most nem futott könnyen "lukra". (Fotó: TV2)

Azonban a csajozás nem indult fényesen, mert Aurél és Olivér egész végig egymással kakaskodtak, és inkább egymás megszégyenítésével voltak elfoglalva, mintsem a lányokkal. Esetlenkedésük erdeményeképpen pedig, a lányok le is pattintották őket. Olivér soha ilyet nem tapasztalt még.

Ez nekem a világ cikije most b*** meg! Velem, még az életben nem fordult elő ilyen! Életem kudarca...

– mondta kétségbeesetten a fiatal milliomos PSG Ogli7. Azonban Olit nem abból a fából faragták, aki feladja, és küldött a lányoknak italt, akik ezt bóknak vették, és elindult az ismerkedés. Olivérnek Viki, az egyik szőkeség nyerte el leginkább a tetszését. Vikiért tehát megdobbant a szíve Olinak, aki egyből felhívta maghoz, hogy bekebelezze a lányt. Azonban nem adta könnyen magát.

– Nem megyek fel hozzád! – vonakodott a lány.

– De, feljössz!

– Nem megyek!

– Mit kérsz érte cserébe?

Egy kiskutyát kérek, akkor felmegyek hozzád

– ment az adok kapok, míg Olivér végül ezzel elé is érte a célját, és kéz a kézben távoztak a randihelyszínről. Olivér mindig bemutatja barátnőit Szandinak, ez most sem volt másképp. Oli egy tóparti étterembe hívta meg ebédre fogadott nővérét, aki nem hagyta cserben és végül áldását adta a "frigyre". Így Olivérnek hivatalosan is barátnője van. Hogy hogyan alakul a páros kapcsolata, az kiderül a mai Kőgazdag Fiatalok adásából, melyet minden este, 22: 25-kor a TV2 sugároz.