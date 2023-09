"A párválasztásomba is van beleszólása": Furcsa kapcsolata van macskájával Kőgazdag Mettának

A Kőgazdag Fiatalok című TV2-es reality hosszú lábú szőkéje, Dulin Metta jó szívéről tesz tanúbizonyságot a ma esti adásban! Állatszeretetét eddig is hangoztatta már, most pedig mélyen a zsebébe nyúl, hogy méltóképp megünnepelje méregdrága Khao Manee fajtájú cicája, Ahmanet szülinapját.

Luxusbuli a luxuscicának

A Bors felkereste a gazdag lányt, hogy meséljen kicsit a házi kedvencéről!

– Nagy állatbarát vagyok, fontos számomra, hogy Ahmanet mindenből a legjobbat kapja! Azért azt el kell árulnom, hogy a neki rendezett szülinapi buli részben a barátaimnak is szólt, nekik is szerettem volna kedveskedni, a legjobb sütiket, kekszeket szereztem be, hogy jól érezzék magukat! – mesélte lapunknak a lány, aki az esti adásig további részleteket nem árulhatott el a fényűző partiról. Azt azonban megvallotta:

Mindig is cicás voltam! Gyerekként én voltam a macskás lány, most pedig a macskás nő!

– fogalmazott nevetve. – Apukám kiskoromban nagyon nem akarta megengedni, hogy állatom legyen. Egyszer azért kisírtam egy hörcsögöt. Aztán iskolás koromban befogadhattunk egy sima házi cicát, aki 23 évig élt! Ő egy fekete cica volt, és nagyon szerettem, de tudtam, hogy a következő macskám fehér lesz! Minden állatból a fehér szőrűek tetszenek, kutya, ló, a fehér szőrűek kedvesek a szememnek.

Hercegnőként viselkedik Metta cicája

– Ahmanet egy egyiptomi hercegnő után kapta a nevét, és abszolút ehhez idomult. Teljes mértékben hercegnőként viselkedik.

Például nagyon válogatós. Szóba sem jöhet, hogy beszaladjak a boltba holmi száraz tápért neki. Sokan nem néznék ki belőlem, de nagyon szeretek a konyhában tevékenykedni, és bizony Ahmanet ételét is sokszor én főzöm.

– Mindig minőségi táplálékot kap, hogy fényes legyen a szőre, és hosszú, egészséges életet éljen. Nem felel meg neki akármilyen lazac! Van, hogy csak beleszagol az ételbe, és inkább odébb megy. Valóban hercegnőként van kezelve: ha etetési időn kívül lép a tálkájához – saját étkészlete van –, akkor pattanni kell, és enni adni neki! A legnagyobb kényelemben és luxusban élhet. Bár az asztalnál ülve a saját tányéromból sosem adnék neki enni, azon kívül mindent szabad: az ágyamba is befekhet, ha úgy tartja kedve! – sorolta a reality kulcsszereplője.

„Lennék magamnál cica!"

A műsorban nagy párkeresésben van a szőke vagyonos nő, aki lapunknak most azt is elárulta:

– A párválasztásomba is van beleszólása a cicámnak! Csak olyannal bútoroznék össze, aki ugyanúgy szereti a cicámat, mint én. Nekem nem probléma, ha az illető férfinak van már kiskedvence, én minden állatot szeretek, a pókokat sem ölöm meg! Viszont Ahmanet nem jön ki akármilyen állattal! Ha nem fogadja el a választottam kedvencét, akkor meghiúsul a kapcsolat! – szögezte le Metta, aki zárógondolatként elismerte: