Elfajultak a dolgok: követik, zaklatják a TV2 sztárját, testőrre van szüksége

A Kőgazdag fiatalok élete nemcsak játék és mese... – kezdődhetne ezzel a mesefőcím átirattal a történetünk PSG Ogliról. A TV2 legújabb – Olivért is szereplői között tudó – reality-je, a Rich Kids azonban nem mese, hanem a valóság azon szegmense, amit eddig csak kevesen ismertek. Tehetős, luxusban élő fiatalok életét mutatja be napról napra. Mit tesznek, hol járnak és hogyan élnek. De akármennyire is nincsenek olyan napi gondjaik, mint az átlag embereknek, nekik is vannak nehéz pillanataik. Valószínűleg Papp Olivér, ismertebb nevén PSG Ogli maga sem sejthette, hogy így elfajulnak a dolgok körülötte, és segítséget kell kérnie.

Olivér imád öltözködni, milliókat hagy ott a boltban, ha éppen megtetszik neki valami (Fotó: TV2)

Védelemre szorul

Olivér élete fényűzésben és luxusban telik, és ezt nem fél megosztani ezt a rajongóközösségével sem. A show egyik legmegosztóbb szereplője lesz, az előre garantálható. Sokan már most imádják, és ezt ő koránt sem bánja, hiszen a szereplés a mindene. Olivérnek nem kell a szomszédba mennie a magabiztosságáért sem, érzi, tudja, hogy a nők kedvence. Ám van, amikor ennek is van ára.

Imádják Olivért a nők, annyira, hogy sokszor ki kell menekíteni egy szórakozóhelyről

– beszélt őszintén lapunknak Ogli menedzsere, hiszen a social media sztár épp Zanzibáron sütteti magát, így nem tudta fogadni a hívásunkat személyesen. De azt mindenképp szerette volna, hogy így is megtudja a világ, hogy mivel küzd jelenleg.

– Egyszer egy vidéki klubban annyira rátapadtak, hogy órákig csak fotózkodott, és beszélgetett mindenkivel, hogy közbe kellett lépnem, és szabályosan leválasztani róla a népet. Ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy kellene egy testőr erre a célra – mesélt tovább Szalai Ádám, a celeb menedzsere, személyes jó barátja.

„Vigyél magaddal”

Ádám nem tagadja, hogy van, amikor Olivér kihasználja ezeket a helyzeteket, ha a kedve úgy tartja.

Felajánlkoznak neki. Mondják, hogy “vigyél magaddal”. Mit mondjon erre?

– tette fel a költői kérdést a barát. A menedzser több hasonló történetet is megosztott, de mind közül az volt a leghajmeresztőbb, mikor egy külföldi lány próbálkozott be Olivérnél.

– Dominikán buliztunk, és egy ausztrál csaj nagyon jött... érted. Oli végül elvitte, és megkapta a hölgy, amit szeretett volna. A lány erőltette a dolgot, nem akarta annyiban hagyni, és üzeneteket dobott, továbbra is kereste volna Olivér társaságát, de már nem volt jó az irány. A vége az lett, hogy dobta persze. Dehát ez nem egyedülálló eset, folyamatosan követik, zaklatják a lányok... – tette hozzá Ádám.

Fenyegetik is

Nem csupán a gyengébbik nem számára érdekes a PSG Ogli jelenség. Megtalálják az irigykedő férfiak is, akik gyakran küldenek neki kemény üzeneteket.

Fenyegetik, írogatnak neki, hogy elverik, de erre még nem került sor. Ezért kell a testőr, mert meg kell védenie magát!

– szögezte le határozottan PSG Ogli szóvivője.

Babett próbál irányt mutatni

– Legszívesebben mindegyikhez odamennék és megölelgetném őket. Ők még fiatalok, nagy útkeresésben vannak. Szerintem ez még nagyon az eleje és nagyon sokat fognak változni. Sok mindenre rádöbben az ember idővel. Ebben a korban és ilyen körülmények között, amikben ők vannak, szerintem pont ezt kell megélniük. Aztán majd jön az, amikor a család felé fordulnak, és rájönnek, hogy mik az igazi értékek – magyarázta a műsor háziasszonya, Köllő Babett az Origónak.