Ennyi maradt VV Fanniból, édesanyja képtelen volt bemenni a rendőrségre

Novozánszki Fanni szomorú történetét valószínűleg mindenki ismeri ebben az országban. Ő volt az a csodaszép valóságshow-szereplő, akit egy gátlástalan, pénzéhes férfi, bizonyos B. László hidegvérrel megölt, majd örökre eltüntette a föld színéről. Fanni holttestét a mai napig nem találták meg - hiába az elképesztő erőket felvonultató nyomozás - és valószínűleg már nem is fogják soha.

Novozánszki Fanni mindössze 26 évet élt (Fotó: Bors)

Indíték a pénz volt

B. László 2017 őszén döntött úgy, hogy mindenáron pénzt szerez. Szüksége volt tőkére, hiszen a vállalkozásai befuccsoltak, és nagyon sok embernek tartozott már. A férfi egy barátnőjétől hallott először Novozánszki Fanniról, aki örömlányként dolgozott, de amivel felhívta magára B. László figyelmét, hogy nemrégiben tért haza Amerikából, ahol egy nagyobb összeget, 4,5 millió forintot keresett. A pénzt kivette a bankból, a lakásán volt, plasztikai sebészre akarta költeni, szilikon melleket szeretett volna. B. László arra kérte a közös ismerőst, hogy kérjen időpontot Fannihoz, a nő pedig összehozta őket. Az egykori valósgshow-szereplő tehát egy számára megbízható ember által ajánlott kuncsaftra számított, amikor ajtót nyitott. Nem volt benne félelem.

B. László a másodfokú bíróság előtt hallgatja az ítéletét (Fotó: Végh István)

Megbukott a meséje

Hogy a lakásban mi történt kettejük között, azt egyedül B. László tudhatja, aki viszont az elmúlt hat évben változatlanul azt vallotta, hogy Fannit eszméletlen állapotban találta, ezért felhívta a közös ismerősüket, a nőt, aki beajánlotta, majd ők ketten riasztottak két ismeretlen férfit, akiknek átadták az alélt testet. A meséje azonban - köszönhetően a nagyon alapos nyomozásnak, majd később a bizonyítási szakasznak - több helyen is logikai bukfencnek bizonyult, így nem állt meg a bíró előtt. A férfi ellen emellett olyan mennyiségű közvetett bizonyítékot sikerült szerezni, hogy első fokon és végül másodfokon is bűnösnek találták nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében, és végül 20 év börtönbüntetésre ítélték.

Ez az utolsó kép Novozánszki Fanniról.... B. László viszi éppen a karjaiban a lány lakásához tartozó garázsban (Fotó: police.hu)

Sovány vigasz a börtön

Az eset hat évvel ezelőtt történt. A nyomozás, majd a tárgyalássorozat is hosszú volt, a rengeteg tanú, a szakértők, az elítélt fellebbezése mind közrejátszott abban, hogy ne legyen hamar vége. A történet legnagyobb vesztesei pedig pedig kétségkívül a lány szülei, akiknek végig kellett nézniük és hallgatniuk többek között a gyermekük meggyilkolása, majd az élettelen testének meggyalázása mocskos részletét is. Hallgattak, mert nem tehettek mást. A gyilkos már börtönben van, de ez sovány vigasz, ettől még nem tér haza soha többet a gyermekük. Ráadásul, hiába van ítélet az ügyben, számukra még egy sor nehéz feladatot szánt a sors. Még hátra van a halottá nyilvánítás, a lakásban talált véres pénz átvétele, és Fanni személyes holmijainak elhozatala is. Ez utóbbi a napokban megtörtént.

VV Fanni édesanyja, Katalin a gyermeke gyilkosának elsőfokú ítélethozatalánál. Az előtérben B. László (Fotó: Bankúti Sándor)

Ennyi maradt

A Novozánszki család jogi képviselőjétől, dr Lichy Györgytől megtudtuk, hogy a napokban értesítette a rendőrség a családot, hogy elmehetnek azokért a tárgyakért, melyek eddig a bizonyítékraktárban hevertek. Ezek azok a holmik, melyeket a helyszínelők szedtek össze Fanni eltűnése után.

Egy mobiltelefon, egy táska, a táskában smink cuccok, papírfecni ráírt teendőkkel... ennyi maradt Fanniból, ezeket a személyes tárgyakat kapták most vissza a szülők

- mondta a Borsnak az ügyvéd. − Fanni édesanyja egyébként képtelen volt bemenni, a férjét kérte meg, hogy hozza ki a holmikat.

Nagyon szomorú nap volt ez a szülők életében, hiszen hat év után először vehetik kézbe, érinthetik meg azokat a tárgyakat, melyeket utoljára a kislányuk tartott a kezében. Rajta Fanni illatával... borzasztó még belegondolni is

- tette hozzá a jogász, aki arról is tájékoztatta a lapunkat, hogy Novozánszki Fanni halottá nyilvánításának kérelmét a jövő héten adják be a bíróságra.