Itt a drámai fordulat VV Fanni ügyében: " sokat kellett várni erre a pillanatra"

Novozánszki Fannit 2017 őszén hurcolták el a saját otthonából. Hiába volt fényes nappal, hiába egy több tucat lakásból álló társasház nagy forgalmú garázsában látták utoljára, a mai napig nem tudni, hogy miként és főleg hogy hol halt meg. Szenvedett vajon, vagy gyorsan lehelte ki a lelkét? Sosem tudjuk meg...

Ez az utolsó kép, amin Fanni látszik (Fotó: police.hu)

Nincs holttest

Fanni eltűnése után hamar lépett a rendőrség, az első bejelentés után pár órával már tudták, hogy kit kell keresniük. A fókuszukban B. László szerepelt, a férfi, aki utoljára járt a lány lakásán, mint kuncsaft. Igen, Novozánszki Fanni prostituáltként dolgozott abban az időben, ami természetesen nem jogosít fel senkit arra, hogy ne tisztelje, hogy ki akarja rabolni, hogy kioltsa az életét. A férfi a jogerős ítélet szerint nyereségvágyból rontott rá az akkor 24 éves lányra, és bár az utolsó percig tagadott, igenis köze volt hozzá, hogy Fanni többé nem került elő. Sajnos a lány holtteste sem, ami nagyban megbonyolította a gyilkossági ügy menetét. Egyrészt mert holttest nélkül kellett ítéletet hozni másfelől, azért mert Novozánszki Fannit így a mai napig eltűnt személyként kezelik a hivatalok, hiszen halotti bizonyítvány nélkül élőnek tekinthető.

B. László a másodfokú bíróság előtt áll 2023 májusában (Fotó: Végh István)

A szülők érzései

A fiatal lány szülei így már hat éve ébrednek minden reggel és hunyják le a szemüket esténként úgy, hogy bár sejthetik, hogy már nem él a gyermekük, nem kaptak bizonyosságot. És nem is fognak soha kapni, ha B. Lászlón múlik... A hivatalos halottá nyilvánítás azonban - ha nem is enyhülést - legalább valamiféle lezárást adhat nekik. Ez a procedúra kezdődik el napokon belül, de már most tudni, hogy ez sem hoz gyors lezárást.

Novozánszki Fanni édesanyja a bíróságon hallgatja a lánya gyilkosának vallomását (Fotó: Bánkúti Sándor)

Halottá nyilvánítás

Novozánszki Fanni halottá nyilvánítását a család jogi képviselője, dr Lichy József kezdeményezi napokon belül.

− Bár még mindig nem érkezett meg a másodfokú bírósági ítélet leírása, (eddig arra vártunk) a jövő héten, vagyis június közepén kereseti kérelmet nyújtunk be a halottá nyilvánítás ügyében - mondta a lapunk megkeresésére a jogász. − Sajnos sokat kellett várni erre a pillanatra, de ilyen a joggyakorlat: ha gyorsítani szerettük volna, akkor B. Lászlónak kellett volna vallomást tennie, hiszen bizonyíthatóan ő látta utoljára Fannit. Ő viszont nyilván nem mondta volna azt, hogy halott a lány. Így hát meg akartuk várni a másodfokú ítéletet, ami májusban megszületett. Most már nem kell a férfinek nyilatkoznia, elég lesz Fanni édesanyjának vallomást tennie, és megszületik az ítélet. Mivel hamarosan kezdetét veszi az ítélkezési szünet, a tényleges halottá nyilvánításra ősz környékén számítunk.