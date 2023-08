Szakított Marics Peti és Kovács Gyopár? Új barátnőről pletykálnak a rajongók

Miután szakított Tóth Andival, foggal-körömmel próbálja óvni a magánéletét Marics Peti. A pletykáknak azonban még ő sem tud gátat szabni, hiszen bár nem akarta, de mégis kiderült, hogy egy színésznő csavarta el a fejét. Arra viszont, hogy hányadán állnak egymással, nem derült fény, hiszen egyikük sem ismerte el hivatalosan a kapcsolatukat. Talán nem véletlenül...

Fotó: Bors

Azt pletykálják, szakított Marics Peti és Kovács Gyopár

Máris vége?

Pár napja a Redditen kezdett el terjedni a pletyka, hogy Marics Peti szakíthatott Kovács Gyopárral. Ezt az állítást azzal magyarázták, hogy az énekes állítólag egy szőke hajú lánnyal randizott egy gyorsétteremben. Minderről videós bizonyítéka is van a posztolónak, azonban azt már nem osztotta meg a nagyvilággal. Ellenben sokan alátámasztották, hogy ők is látták azt a bizonyos felvételt, melyen Marics és az új hölgy látható.

Ez full komoly, láttam TikTokon egy videót, ahol lencsevégre kapták őket együtt a mekiben...

– írta valaki, akinek szavait a következő hozzászóló meg is erősítette.

– Én is ott voltam a live-ba, tényleg valós. Tudom ez fáj a sok Marics fan kislánynak. Szerintem inkább örülni kéne ennek. Legyenek boldogok, én azt mondom – olvasható a bejegyzésben, ám hiába igazolták többen is az információkat, sokan mégsem hitték el, hogy kedvencük továbblépett Gyopáron. Már csak azért sem, mert a szőke lánnyal még nem látták az énekest...

Barnát szőkére

Nem kell agysebésznek lenni ahhoz, hogy tudjuk, milyen lányok a zsánerei Marics Petinek. Már csak azért is egyértelmű a dolog, mivel Tóth Andi és Kovács Gyopár akár ikertestvérek is lehetnének, annyira hasonlítanak egymásra. Ha csak a külsőségeket nézzük, mindkettejüknek sötétbarna a hajuk, napbarnított a bőrük, tökéletes az alakjuk, s mondhatni: extravagáns a stílusuk. A hab pedig a tortán, hogy mind a két lány piszkosul tehetséges is.

Éppen ezért tartják furcsának páran, hogy Marics hirtelen egy szőke hölgyre újított be...

– Nem gondolnám, hogy Peti lecserélte Gyopárt, lehet csak egy haver volt, akivel elment kajálni. Van ilyen – osztotta meg valaki a véleményét,

Marics szerintem nem szőke párti, úgyhogy kevés esélyt látok erre az új kapcsolatra, de ha mégis, akkor úgyis látjuk majd a következő ValMar klipben

– írta egy másik hozzászóló, a kommentek között pedig felmerült egy influenszer lány neve is, aki főként TikTokon örvend nagy népszerűségnek. A "probléma" csak az, hogy Amerikában él...