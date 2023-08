Mi történt? Egyedül wellnessezett Marics Peti egy luxushotelben – fotó

Marics Peti az egyik legfelkapottabb előadó napjainkban. Ráadásul úgy néz ki, nem csak az énekes hangja tartja izgalomban követőit, de az eddig is történésekben gazdag szerelmi élete is.

Valkusz Milán és barátnő nélkül, egyedül nyaral Marics Peti (Fotó: Instagram)

Luxushotelből jelentkezett be Marics Peti, méghozzá egyedül

A Sztárban Sztár zsűritagja mögött nagyon mozgalmas hónapok vannak, rá is fér a pihenés. De kezdjük az elejéről, mert mi is elvesztjük a fonalat. Szóval miután bejelentették Tóth Andival, hogy egy párt alkotnak, Marics Peti élete gyökeresen megváltozott. Bekerült az ország házibulijának ítészei közé az énekesnővel együtt, akivel addigra össze is költöztek. De még véget sem ért a műsor, máris botrányos szakításuktól volt hangos a bulvársajtó. Érdekes módon a különválás, mintha csak jó dolgokat hozott volna az énekes életébe: reklámszerződés, koncertturné. Igaz, az ezer fokon égő karriere egyik hatalmas lépcsőfokán baleset érte. Történt, hogy a ValMar teltházas Budapest Parkos koncertjének legelső számának a felénél ugrálás közben olyan szerencsétlenül esett, hogy enyhe bokatörése lett. Két hét kényszerpihenő után azonban elindult a duó turnéja, aggódtak is a rajongók, hogy a a heti több koncert teljesen tönkreteszi Peti szervezetét.

Miló a horvát tengerpartról jelentkezett be (Fotó: Instagram)

De előtte az egész nyarat együtt töltő zenészbarátok pár napot külön töltöttek. Miló a barátnőjével a horvát tengerpartra utazott, Peti pedig pedig a fotók tanúsága szerint egyedül pihent egy magyarországi luxushotelban.

Peti hazai hotelben pihen a jelek szerint egyedül (Fotó: Instagram)

De mi történhetett? Mi lett a gyönyörű színésznővel, Kovács Gyopárral, akivel az elmúlt hetekben mutatkozott? Válasz egyelőre nem érkezett, de az biztos: nagyon ráfért a pihenés a törött lábbal az egész szezont végigturnézó énekesre.