"Peti az övé" – fotó bizonyítja Marics Peti és Kovács Gyopár szerelmét

Marics Peti és Kovács Gyopár története lassan egy romantikus drámába is beleillene, hiszen hol szakításról lehet hallani, hol pedig bódító szerelemről. Persze azt, hogy mi az igazság, csak a két fél tudhatja, de a szemfüles rajongókat talán még ők sem tudják átverni. Egyedül akkor bizonytalanodtak el, mikor Marics eltörte a lábát, a színésznő pedig a tengerparton sütkérezett, s hetekig haza sem jött fájdalomtól szenvedő barátjához. Ám úgy tűnik, hogy a vakációnak most már vége és Gyopár is visszatért a hétköznapokba, illetve a ValMar koncertjére – írja a Ripost.

Kovács Gyopár állítólag Marics Peti pulcsijában feszített a ValMar koncertjén Fotó: Bors / Instagram

Marics és Valkusz a minap a Campus Fesztiválon állt színpadra, a színfalak mögött pedig ott volt a 24 éves színésznő is Milán barátnőjével, Petrával. Minderről persze fotó is készült, a két lány mosollyal az arcukon ölelkeznek. Már talán ez is elegendő bizonyíték arra, hogy a két előadónak szorosabb a kapcsolata, mint gondolnánk, ám a szemfülesek egy érdekes dolgot is kiszúrtak a képen. Méghozzá azt, hogy a színésznő Marics pulóverében feszít...

Persze, Peti pulcsijában feszít. Mindenki tudja, Peti az övé

– fogalmazott a posztoló, aki olyannyira felborzolta a kedélyeket a bejegyzésével, hogy a fotót nem sokkal később törölték. Ahogy azokat a kommenteket is, melyekben arról írtak a felhasználók, hogy Peti és Gyopár kapcsolata csupán a külvilágnak szól, és Tóth Andival jobban járna az énekes...

Az ilyen kommentek után nem csoda, hogy a színésznőnél is betelt a pohár, és múltkor egy hosszú posztban fakadt ki az érzéseiről.

A rajonók szerint innentől nem is kérdés, együtt van-e Marics Peti és Kovács Gyopár Fotó: Reddit

Elege van a pletykákból Kovács Gyopárnak

Bár Gyopár eddig egyetlen alkalommal sem szólalt meg a pletykákról, nemrég valami nagyon kiakasztotta, ugyanis egy hosszas posztban adott hangot a nemtetszésének. Egészen pontosan azt nehezményezi, hogy mindenki vele foglalkozik, de nem a színpadi teljesítménye, hanem a magánélete miatt.

– A következő pár sor önmagam megerősítésére szolgál, semmilyen külső visszacsatolás igényét nem foglalja magában, csak úgy érzem, elértem egy pontra, ahol már nem mehetek el mellette szó nélkül. Tisztában vagyok az előadóművészet fogalmával és annak velejáróival, ugyanakkor úgy gondolom, az elmúlt hetekben megjelent cikkek, rágalmazások nem azok. A közösségi médiában való megjelenés mellett én is egy huszonéves lány vagyok, akinek van családja, szerettei. Ha valaki közel áll hozzám, azt szeretem, és talán az ilyen személyek bántása jobban fáj nekem, mint nekik. Kérlek, tartsátok tiszteletben az ő életüket. Eddig sem volt szükségem napi cikkekre ahhoz, hogy a munkámat végezzem. A nyilvánosság előtt én továbbra is színésznői minőségben szeretnék létezni, akiről a munkája miatt beszélnek az emberek – osztotta meg az ifjú színésznő, aki most biztos foghatja a fejét, hiszen a debreceni ValMar koncert óta ismét a magánéletéről suttognak.