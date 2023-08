"Kezdek beleszeretni..." - megőrülnek a nők a válófélben lévő Krausz Gáborért

Egy válás sosem egyszerű, főleg ha közszereplőkről van szó, hiszen olyan részletek is napvilágot láthatnak, amiről egyik fél sem beszél szívesen. Tóth Gabi és Krausz Gábor esetében ilyen például az, hogy az énekesnő állítólag már tovább is lépett, sőt, új életet kezdett a Fricska Táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével. Vagy, ha tovább megyünk, ide tartozik a sztárséf költözése a közös szentendrei otthonból, illetve gyermekük, Hannaróza ideiglenes felügyelete is. Ám bármennyi nehézséget és akadályt hordoz magában egy szakítás, a vihar után mindig kisüt a nap, amit lassan Krausz is megtapasztalhat.

Krausz Gábor új életet kezdhet (Fotó: Végh István / Bors)

Nők versenyeznek a kegyeiért

A sztárséf lehet, hogy most egyedül maradt, de ha a rajongóin múlik, akkor nem sokáig. Alig telt el pár nap, miután bejelentette a válását Gabival, máris elkezdték ostromolni a nők, a lelkesedésük pedig azóta sem csökkent. Olyannyira, hogy már konkrét ajánlatokat is kap a sztárséf, ráadásul felbukkant egy hölgy is a múltból, aki most új esélyt kér tőle. Egy pillanatra fel is csillant a remény lángja, ugyanis első szingli napjain már feltűnt a Tinderen Krausz, de mint később kiderült, csak egy kamuprofilról volt szó.

Így hát még tart a verseny, hogy meggyőzzék a jóképű hírességet, hogy térjen vissza a társkereső oldalra, de addig is, nézzük meg a legjobb ajánlatokat:

Krauszom! Néhány éve meccseltünk a Tinderen, várlak vissza!

– írta valaki a Redditen, ám egyelőre még csak álnéven. Viszont a jelek szerint fel kell kötnie a gatyáját, hiszen nem ő az egyetlen, aki visszavárja a társkeresőre a séfet.

– Krauszkám, nálam vigasztalódhatnál! – fogalmazott egy újabb rajongó, aki valószínűleg már régebb óta szemet vethetett a sztárséfre, ellenben a következő versenyzővel, akiben csak most kezdtek felszínre törni az érzések.

– Annyira imádom! Nekem még nem változott így emberről a véleményem. Ellenszenves volt, de kezdek beleszeretni – írta.

Látva a rengeteg ajánlatot, ezek után már csak egy kérdés maradt: Vajon, Gábor készen áll arra, hogy tovább lépjen?