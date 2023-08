Új külsővel indítja friss kapcsolatát Tóth Gabi: jócskán megváltozott a szakítás óta

Ahogyan azt már megírtuk, Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata véget ért. Hat gyönyörű évig voltak együtt, és mennyi de mennyi minden történt velük ebben az időszakban! Megismerték egymást és szerelmesek lettek. Szerelem volt ez első látásra. Hamarosan pedig megfogant a kis Hannaróza, ami valóságos csoda volt, hiszen az orvosok azt mondták Gabinak, hogy nem lehet babája. Krausz Gábor sosem kételkedett abban, hogy számára Gabi az igazi, hiszen még ex-felesége arcát is magára tetováltatta. Most azonban vége a kapcsolatnak, a pletykák szerint pedig Gabinak már új kedvese is van. Olybá tűnik, hogy Gabi a friss kapcsolatba új külsővel szeret beugrani, ugyanis alaposan megváltozott az énekesnő.

Tóth Gabi nagy változáson ment keresztül

Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet

- írta Krausz Gábor azon bejegyzésében, amellyel tudatta a világgal, hogy a Gabival való kapcsolatuk véget ért.

Ebből sokan azonnal arra következtettek, hogy Tóth Gabi a Fricska Táncegyüttes valamely tagjával került viszonyba, s ezért ment fuccsba a házassága. Akár igaz a pletyka, akár nem, az bizonyos, hogy Tóth Gabi lezárta a régit, és készen kell állnia valami újra. A legtöbb ember egy komoly szakítás után gyökeres változásokat vezet be az életébe. Ilyenkor a fókusz a megújuláson van: új frizura, új smink, új öltözet stb.

Olybá tűnik, hogy ennek Tóth Gabi is a híve, hiszen a szaktás óta feltöltött képei változásokról árulkodnak.

Hannarózával való közös képén például olyan frufruban hordta a haját, amilyen frizurával még nem láthattuk az énekesnőt. Az újonnan feltöltött történetében pedig a haja és a sminkje is eltér az eddig megszokottól:

Új frizurával és sminkkel újul meg Tóth Gabi / Fotó: Instagram

Megújult külsejével Tóth Gabi bombaformába került, az pedig biztos, hogy sok-sok férfi tekintetet fog vonzani magára.