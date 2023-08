Kitálalt a barát: Krausz Gábor magához költöztette kislányát

Tóth Gabi és Krausz Gábor viharos válása ismét új fejezethez érkezett, s mint egy jó krimiben, itt is egyre több titokra derül fény. Többek között sok jel arra utal, hogy Gabi már az új szerelmével éli a hétköznapokat, a Fricska Táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével. Bár az énekesnő eddig nem beszélt új kapcsolatáról, a napokban több fotó is készült róluk, ahogy szerelmesen andalognak, s egy-egy kósza érintést is lencsevégre kaptak a szemfüles járókelők. Sőt, már a szentendrei közös otthon is a múlté, hiszen új lakója akadt a háznak. Annak a háznak, aminek falait áprilisban még a kis Hannarózával festette Krausz Gábor...

Krausz Gáborhoz költözött Hannaróza Fotó: hot! magazin

Krausz Gábornál van Hannaróza

Az a pletyka járja, hogy Gabi már nem csak vendégül látja Szentendrén új kedvesét, de oda is költöztette a táncost. A sztárséf közeli ismerőse szerint bár az énekesnő élvezi az új helyzetet, Hannarózának érthetően túl sok a változás, így Gábor jobbnak látta, ha egy időre magához veszi a kislányt.

Miután Gabi magához költöztette az új párját, Gábor jobbnak látta, ha magához költözteti ideiglenesen Hannarózát, hogy minél kevesebbet érzékeljen a szülei válásából, és próbál stabilitást biztosítani imádott gyermekének. Úgy tudom, most egy darabig Gáborral lesz, aztán majd ha csillapodnak a kedélyek, meglátják, hogyan tovább

– kezdte a Borsnak az ismerős, aki úgy véli, Gábornak most Hannaróza biztonsága és boldogsága számít egyedül.

– Egy ilyen szituáció nem egyszerű, de Gáboron azt látom, hogy sikerült magában lezárnia a dolgot. Neki a kislánya a legfontosabb, és most, hogy ott van vele, már nyugodt lehet. A hétvégén Veresegyházán jártak például, Hannaróza pedig imádja a közös programokat az édesapjával. Úgy gondolom, ebből az őrületből sikerült kihoznia Gábornak a legjobbat – tette hozzá az informátor, a Redditre felkerült képek pedig szintén a barát szavait támasztják alá. A sztárséf láthatóan jól érzi magát kislányával, ahogy Hannaróza is az édesapjával.