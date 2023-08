Elárasztják üzenetekkel a nők Krausz Gábort: ezt gondolják róla

Úgy tűnik, hazánkban szó szerint mindenkit megérint az, ami most Tóth Gabival és válófélben lévő férjével történik. Gabiék szakítása ugyanis a házaspár nagy bejelentése után több napig volt minden újság címlapján, a magánéletükhöz mindenkinek van hozzáfűzni valója. Azonban Krausz Gábornak, a TV2 sztárséféjének nem a népharaggal kell szembenéznie.

A séfnél van ideiglenesen a lányuk Fotó: hot! magazin

Nagyik és anyukák támogatják Krausz Gábort a válásban

Azt már megszokhattuk, hogy kicsiny országunk tele van véleményhuszárokkal, akik a hozzászólásaikkal kiosztanak bárkit, bármilyen témában. Azt viszont, hogy szinte kizárólag támogató, segítőkész kommentek érkezzenek, az olyan ritka, akár a fehér holló. Krausz Gábor viszont rengeteg üzenetet kap, amióta bejelentették, hogy vége a házaságának: főnként hölgyek ostromolják kommentjeikkel.

Kedves Gábor! Első a kislányod, jól csinálod! (...) Tisztességes ember vagy, gyönyörű és okos kislányod van, adj időt magadnak, sokan veled vagyunk! (...) Egy nagyi...

– írta egyik idősebb hölgy a sztárséfhez címezve kedves sorait.

− Nehéz időszak ez most neked, légy erős, csodálatos kislányod van, ő fog adni neked sok erőt! – üzente egyikük Gábornak szeretettel.

Tökéletes párosnak tűntek Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

Kettészakadt az ország Tóth Gabiék válása miatt

Volt olyan rajongó hölgy, aki arról is véleményt formált, hogy a magyarokat bizony nagyon megosztotta a páros hat évig tartó, látszólag tökéletes kapcsolatának felbomlása, és tudni véli, hogy a legtöbben kinek a pártján állnak.

Gábor, mindenki felnéz rád, egy ország áll melletted!

– írta a hozzászóló, akinek véleményét mások is osztották, sőt, arról is megegyeztek a rajongók, hogy emelik kalapjukat a sztárséf előtt, aki olybá tűnik, igyekszik a tőle telhető legjobban kezelni a helyzetet, Hannarózára fókuszálni a számára is meglehetősen érzékeny helyzetben. Hozzá kell tenni, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor életében egy nagy csoda, hogy kislányuk egyáltalán megszülettethetett, hiszen évekig azt hitték, hogy nem lehet gyerekük, azonban a csoda megtörtént velük.

Azonban egy válás sohasem fájdalommentes, de a pár igyekezhet minél kevesebb maradandó lelki sérüléssel megúszni a szakítás, különösen, a ha a történeteben egy kisgyermek is van. Hannaróza, Gáborék pici lánya talán mit sem érez abból hogy szülei milyen, számára is fontos döntést hoztak a feje felett. Miután a pár nyilvánosan is elismerte, hogy gondjaik akadtak a kapcsolatukban, és elválnak, a kis 3,5 éves ovis édesapjához költözött egy időre, míg Gabi Erdély után ideahaza járja a városokat turnéja miatt.

Az apaságban éli ki magát Krausz

Gábor és Gabi mindketten imádják a kislányukat, azt Gabi is sokszor elismerte, hogy Krausz milyen jó apja a lányának. Hannaróza most egy ideig édesapjánál lakik, és Gábor minden pillanatát élvezi az együtt töltött értékes időnek, hiszen végesek ezek a pillanatok.

Képkirakós játékkal üti el az időt Krausz Gábor és kislánya Fotó: Instagram

Egyik friss kis videója is erről tanúskodik, ahol éppen puzzle-t játszik a kislánnyal. Az őt támogató nők szerint Gábor csodás apja lehet a lánynak.

Nagyon jó apa vagy, és ezt a gyerekek is meghálálják. Hannaróza pedig egy tünemény!

− Aranyosak vagytok együtt!

− Gábor, felelős szülő vagy, kitartást!

−Drága kincs, Óvd, védd, szeresd, ez a legfontosabb! – támogatják együttes erővel Krauszt a rajongói.