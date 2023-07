Kandász Andi elárulta, használja-e az elhajlási engedélyét

Újabb szakmával gazdagodott Kandász Andi: fitness instruktor lett. A Bors kérdésére elárulta, mit kezd majd a tudással, illetve a családja hogyan viselte a stresszes vizsgaidőszakot.

Észrevette magán a változást

– Testtudatos lettem! Ennyi év kellett hozzá – kezdett bele jókedvűen Andi, akinek a szakmáit felsorolni is nehéz: műsorvezető, médiaszakember, szociológus, coach, bölcsész – és most már edző, fitness instruktor is.

– Mindig is nagyon érdekelt az emberi test működése, a Szülőszoba című műsorom kapcsán sok mindent tanultam az orvosoktól, de szerettem volna még jobban elmélyülni az anatómiában. Ezzel egyidejűleg azt vettem észre magamon, hogy itt-ott már nem olyan feszes a testem, mint volt, ezért elmentem egy edzőhöz, és ráébredtem, hogy mekkora változásokat lehet elérni! Ahogy az elménket építjük a különböző tanfolyamokkal, úgy a testünket is tudjuk formálni – fejtegette Andi, majd hozzátette: nagyon sok követője – leginkább középkorú nő – keresi meg, hogy adjon tanácsot fogyással, edzéssel kapcsolatban.

– Szerettem volna felelősségteljesen, felkészülten reagálni a kérdésekre. Végül összeállt a kép, hogy nekem erre a tudásra szükségem van, így belevágtam a tanfolyamba. Nem fogok edzőtermei órákat tartani, most még legalábbis biztosan nem. De hamarosan videókat készítek, otthon végezhető gyakorlatokkal, amik az ülőmunkát végző nőknek, kisgyermekes anyukáknak, de idősebb hölgyeknek is segítenek formába jönni, persze coaching technikákkal kiegészítve, életmód táborokban motiválva.

Andit támogatta az új szakmájában a férje, még azt is vállalta, hogy alanya legyen az izmok kitapintásának. Fotó: Szabolcs László

Feri maximálisan támogatja Kandász Andit

Bár Andi a diplomáját bejelentő bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy élvezte a vizsgaidőszakot, elismerte, hogy a családja megérezte, hogy kissé ki kellett szakadnia a hétköznapi kerékvágásból.

Miután megvolt a vizsga, bocsánatot kértem mindenkitől!

– nevetett. – Azt hiszem, a férjemnek kissé az agyára mentem. Amikor anatómiát tanultam, rajta tapintottam ki, hogy melyik izom, testrész hol van. Persze, az például nem volt Feri ellenére, amikor azt mondtam, hogy: „mutasd csak a gluteus maximusodat”, azaz a nagy farizmot. Imádom a popsiját (is!) megfogdosni, ő pedig örül, ha örülök – fogalmazott nevetve a feleség, aki 26 év kapcsolat után, idén tavasszal újra igent mondott szerelmének.

– Egyébként nagyon megértő volt velem, csak azt sajnálta, hogy a beszélgetéseink száma kicsit megcsappant, mert mindig a könyveket bújtam.

Kapcsolatuk példaértékűen szilárd lábakon áll. A műsorvezetőnő épp egy éve árulta el, hogy férje annak idején elhajlási engedélyt adott neki: tehát azt mondta, annyira szeretné boldoggá tenni, hogy még azt is elnézné, ha más férfival is összemelegedne.

Az elmúlt 26 évben még csak meg sem fordult a fejemben, hogy éljek ezzel!

– szögezte le határozottan. – A kapcsolatunk kezdetén hoztunk egy döntést, hogy kitartunk egymás mellett. Nyilván vannak konfliktusok, de megoldjuk őket. Az elmúlt negyed évszázadban szinte sosem aludtunk egymás nélkül, leszámítva kétszer hat hetet: mikor én az Ázsia Expressz-ben voltam, Feri pedig az Everesten. Fizikailag rossz érzés, ha éjszaka nem érezzük egymás testét az auránkban – fogalmazott Andi.