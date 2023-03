Titokban újra férjhez ment a TV2 műsorvezetője

Kandász Andrea és férje, Borszéki Ferenc fárasztó időszakot tudhat maga mögött. Három évvel ezelőtt vásároltak Budán egy telket, ám úgy döntöttek, saját kezűleg újítják fel a melléképületet. Kandiék szinte minden szabadidejét a fizikai munka tette ki a szigeteléstől a falazáson, burkoláson át a betonkeverésig. A fárasztó hetek után pedig jól megérdemelt pihenésüket töltik Thaiföldön. Két héttel ezelőtt utaztak az Indokínai-félszigetre, ám úgy tűnik, a vakációnak más oka is volt a pihenésen túl.

Fotó: Kandász Andrea/Instagram

Kandi egy héttel ezelőtt az Instagram-oldalára egy árulkodó videót posztolt, melyen a gyönyörű tengerparton egy virágokkal feldíszített oltár látható. A hangulatot a naplemente és a gyertyák „biztosították”.

Valami készül! Ölelés!

– írta a felvétel mellé Kandi. Ám az nem derült ki, vajon kinek az esküvőjére készülnek. A válaszra nem kellett sokáig várni, amit a TV2 műsorvezetője egy újabb videóban mutatott meg. Andrea és férje huszonöt évnyi házasság után újra megerősítették kapcsolatukat, és a festői környezetben, a hófehér homokban, mezítláb, hófehér ruhában – ami hatalmas fogyása után rendkívül jól állt Andinak – mondták ki újra a boldogító igent férjével.

Elbújtunk 1 kicsit! Bocsi! Életem egyik legboldogabb pillanata történt, másodszor

– olvasható a csodálatos felvétel mellett, melyhez egy kis magyarázatot is írt a műsorvezető.

– Amit láttok, valódi paparazzo felvétel, ugyanis egy müncheni házaspár éppen drónozott az érintetlen öbölben, ahol másodszor is fogadalmat tettünk, de nem vettük észre. Aztán odajöttek és megkérdezték, hogy nem gond-e, mert olyan gyönyörű! Örülök, hogy megtörtént, hálásan köszönjük nekik. Jövünk a történettel és a fotókkal. Innen is! Nagy ölelés! – osztotta meg követőivel az örömhírt a műsorvezető, ígérete szerint hamarosan a teljes ceremóniáról is látható lesz a videó.