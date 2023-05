Kandász Andrea férje is megjárta a Mount Everest-poklot, ezt üzente Suhajda feleségének

- El sem tudom képzelni, hogy most mit érez a család… Veletek vagyunk, bármit tudunk segíteni, szóljatok! Arra kérem az otthonukban ücsörgő negatív kommentelőket a történettel kapcsolatosan megjelenő cikkek alatt, akik legfeljebb a Tescoig másznak el, hogy próbálják elképzelni azt, hogy vannak emberek, akik valami iránt szenvedélyt éreznek, és életcéljuk van és mindezt a családjuk is támogatja, hogy fogadják el, hogy lassan 10 milliárd igazság van, vagy hányan is élünk a földön. És az mind igazság! A bántás most bűn! Veletek vagyunk, Szilárdék! És mindenkivel, akit a szenvedélye miatt most bántanak!