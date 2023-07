Hihetetlen, mibe vágott bele 20 kilós fogyása után Kandász Andi – videó

Kirobbanó formában van Kandász Andrea. A műsorvezető összesen 23 kilótól szabadult meg. Fogyása óta mintha kicserélték volna, most Lolita lányával együtt új szakma elsajátításra törekszik: fitnesz instruktornak tanul.

A műsorvezető kimagasló energiával vágott bele az új kihívásba, és másokat is arra buzdít, hogy ne adják fel céljaikat.

Fel kell állni abból a karosszékből és el kell indulni valahogyan, és én most azt próbálom elsajátítani, hogy hogyan tudom rábírni azokat, akik azt mondják, hogy „jaj én már öreg vagyok, én már nem akarom, annyit futok az unokám után”

– magyarázza Andi, aki másokon szeretne segíteni.

– Nagyon sokan fordultak hozzám a fogyásom kapcsán is, hogy ők nem akarnak futni, vagy nem tudnak, mert fáj valami vagy nem akarnak. Így jelentkeztem a fitnesz iskolába.

Andi azt a korosztályt akarja lelkesíteni, akikről mások is lemondanak, sőt, saját maguk is, tehát a 40 fölötti nőket. Ő abban hisz, hogy a súlyfelesleg egészségügyi kérdés is az esztétikai mellett.