Aggasztó dolgot mondott az asztrológus: Ezért mennek szét sorra a magyar sztárpárok

A nyár sajnos nemcsak a rekkenő hőségről szó, hanem a nagy szakításcunamiról is, ami bizony a hazai hírességeket sem kíméli, ugyanis számtalan celebpár intett búcsút egymásnak, vagy éppen került válságba a kapcsolatuk. Gondoljunk csak Tápai Szabinára és Kucsera Gáborra, akik hiába próbálták megmenteni a házasságukat, nem jártak sikerrel, és januárban bejelentették, hogy véget ért a közös életük. Őket követte Király Viktor és Virág Anita, akik bár nem váltak el, azt beismerték, hogy vannak problémáik, amelyeket szeretnének megoldani.

A csillagok állása sok mindent befolyásol. Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Március végén aztán igazán robbant a bomba: Tóth Andi és Marics Peti dobta be a törölközőt óriási port kavarva, majd L.L. Junior és Dárdai Blanka se veled-se nélküled kapcsolata is kudarcba fulladt. A sorba aztán beállt Mester Tamás és Nagy Boglárka, Gubik Petra és partnere, illetve Sáfrány Emese és Inti is.

Junior törölte a szakítós bejegyzést, de az internet nem felejt Fotó: Instagram

Sőt, Young G és Mészáros Norina között is mosolyszünet van.

És hol van még a vége?

Mivel mostanában sorra jönnek az ilyen váratlan bejelentések, kicsit elgondolkodtunk. Ez most a próbák időszaka lesz !

Norina és Béci sokáig nagyon boldognak tűntek Fotó: Szabolcs László

Vajon pusztán a véletlen műve, hogy sorra mennek tönkre az álomszerűnek tűnő kapcsolatok? Netán meg van írva a csillagokban, hogy ezt az időszakot csak az igazán erős párkapcsolatok élik túl?

Az asztrológus szerint a nagy felismerések időszaka jön

A Bors megkereste Baki Réka tarot kártya tanácsadót, asztrológust, aki elmondta, ez a krízishelyzet leginkább a szerelem bolygója, a Vénusz miatt alakult ki.

- A Vénusz az Oroszlán utolsó fokain megállt, szeptember 4-ig tartó retrográd periódusa most kezdődik. Nagy kérdések jönnek a sorstól az alakuló szerelmekben és a meglévő párkapcsolatokban is. Ez már érezhető. A Vénusz a szépség jelölője, Aphroditénak, a szerelem istennőjének csillaga, a női princípium egyik jelölője, (a másik a Hold). Az Oroszlán pedig a Nap, a fény és a pompa jegye, ahová épp a Nap is megérkezik 23-án. A holdcsomópont tengely fontos szerepet kapott a Vénusz-Plútó fényszögek környékén. Most is a Plútó és a holdcsomók fényszögéből kezd el hátrálni a Vénusz. Az évet Vénusz-Plútó konjunkcióval kezdtük, ott is voltak viharos szakítások - mondta meggyőződéssel Réka, majd folytatta.

- Március 16-án volt egy Vénusz-Plútó quadrát. Jegyhatáron voltak mindketten, és egy változó, nagyon erős, felkavaró Plútó volt. A holdcsomópont tengely már a Kos-Mérlegbe váltott, ami természetesen a kapcsolatokra is hatással lesz a következő másfél évben. Ki vagyunk és hogyan kapcsolódunk a többiekkel, mire van igazán szükségünk. Teljesen átértelmeződnek a párkapcsolatok, új megvilágításba kerül minden. Sok lezárulás és nagy kezdet is lesz. Vénusz hátráló időszakában pedig ez az egész folyamat most nagyon felfokozódik, várhatóan nagy tanulságok és átrendeződések jönnek. Ez az időszak minden kapcsolati problémát kihozhat. Lesznek elválások, meglévő kapcsolatokban drámák, friss szerelmekben csalódások, óvatosnak kell lenni, időt adni, mielőtt igazán bízunk. Nagy tanítás jön az igazi értékekről, valódi érzésekről. Kiéleződnek az ego harcok! Tisztelet és megbecsülés nélkül sem működhet hosszabb távon semmilyen kapcsolat. A Vénusz a kreativitásra és a pénz témákra is hatással lesz, ilyen értelemben is fontosak a valódi értékek. Vigyázzunk a vásárlásokkal, a költekezéssel. Művészeknek nagyon inspirált időszak lehet témák, ötletek kidolgozására, alkotásra. Vénusz az érzésekkel és az élet örömeivel kapcsolatban hoz helyzetekbe minket, tudnunk kell, mik az igazi vágyaink, mit tartunk igazi értéknek az életünkben, kit tartunk méltónak arra, hogy igazán szeressük és tiszteljük. Az élet meg fogja mutatni, de fontos, hogy az érzéseinkre hallgassunk, ne hagyjuk magunkat elkápráztatni, ilyen értelemben a próbák időszaka lesz a szerelmekben

- árulta el megkeresésünkre Baki Réka.