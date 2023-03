Tóth Andi exkluzív interjút adott a Borsnak: Az én barátaim sosem árulnának el

Egy hete kering a pletyka, hogy véget ért Tóth Andi és Marics Peti sokáig idillikusnak tűnő párkapcsolata. Már a Sztárban Sztár múlt vasárnapi élő adásában is voltak erre utaló jelek, a szerelmesek szinte egymásra se néztek, nyoma sem volt a köztük lévő korábbi összhangnak.

Fotó: Bors

Péntek reggel aztán az is kiderült, hogy az énekesnőtől már el is költözött Marics Peti. Erről , Marics egy neve elhallgatását kérő barátja mesélt az egyik lapnak ahol azt is elárulta, hogy a féltékenység ölte meg a kapcsolatukat. Andi állítólag mindig tudni akarta, Peti épp hol van, vagy kivel beszél.

Andi a külön költözés hírének hallatán az Instagramon erősítette meg a szakítás tényét egy igazán őszinte videóban.

„Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni, nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt, meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de igyekeztem nem kimutatni. Megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván, ha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljátok rám a szart, miért is ne? Én nem szeretnék szart dobálni, pedig én is tudnék"

- mondta Andi a felvételen.

Fotó: Bors

A Bors megkereste Andit, aki abszolút kiegyensúlyozottnak tűnt a telefonban. Bár nyilván ez egy nehéz időszak neki, de nem tűnt nagyon szomorúnak, dühösnek vagy hisztérikusnak. Nyugodtan válaszolt a kérdéseinkre.

"Köszönöm, hogy érdeklődtök, valóban szakítottunk. Egy szakításkor általában mindig a másik fél szólal meg, ezt szerettem volna megelőzni, ezért tettem ki azt a videót. Egy cikk erejéig Peti egyik barátja már nyilatkozott. Mindenkinek olyan barátai vannak, amilyenek. Egy biztos, az én barátaim sose árulnának el, sose nyilatkoznának a magánéletemről a sajtóban. Viszont most már szeretnék készülni a hétvégi élő show-ra, nagyon komolyan veszem a zsűrizést. Nem szeretnék többet beszélni a szakításról. Köszönöm, ha megértitek"

- mondta a Borsnak Tóth Andi.