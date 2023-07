„Remélem, megkapod a 4-5 millió forintot” – szakított L.L. Junior és Dárdai Blanka

Nagyon úgy tűnik, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka közös fejezete lezárult, ám a sors tartogathat még meglepetéseket, úgyhogy nem kizárt, hogy lesz még közös történetük... A jelen viszont most nem erről szól, legalábbis ez derült ki a zenész egyik posztjából, amit az éjszaka közepén tett közzé az Instagram-oldalán, majd gyorsan le is törölte. Ám, ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad, így a szemfüles rajongók máris világgá kürtölték, hogy Junior és Blanka szakíthattak.

Fotó: Facebook / Kiosk

Szakított Dárdai Blanka és L.L. Junior

A zenész egy "érzelmes" posztban búcsúzkodott a fiatal lánytól. Mindent megköszönt neki és sok boldogságot kívánt, majd egy jó tanáccsal is ellátta volt kedvesét, miszerint ha rá hallgat, több pénzt tud zsebre tenni a jövőben.

Neked meg sok boldogságot kívánok és köszönök mindent! És csak remélni tudom, hogy a jövőben a többi csöves közvetítő nélkül élsz majd meg, és a havi 2 millióból tényleg megkapod a négyet vagy inkább ötöt

– írta a fotóhoz Junior, akinek egyébként mindig temperamentumos volt a kapcsolata Blankával. Összevesztek, kibékültek, majd a boldog idillt megint egy mosolyszünet törte meg. Ezért is gondolhatják sokan, hogy a két előadó kapcsolata nem ért végleg véget, sőt... Történetük még javában íródik.

Fotó: Instagram

Ez vajon végleges búcsú?

Volt feleségének is üzent

Alig pár nappal a Blankának szánt üzenete előtt L.L. Junior egy ideges hangvételű nyilvános posztban üzent Körtvélyessy Kingának. Nem válogatta meg a szavait, a válófélben lévő feleségét nárcisztikus személyiségzavarral vádolta meg, majd kitért arra is, hogy nem tud beszélni gyermeke édesanyjával, pedig a kicsi Lili miatt muszáj lenne...