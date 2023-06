Egy közeli ismerős elszólta magát Király Viktorral és feleségével kapcsolatban

Vajon miért nem jutottak még dűlőre abban a kérdésben, hogy hogyan tovább? Hónapokkal ezelőtt kelt szárnyra a hír, hogy a házasságuk válságba került. Király Viktor talán egyszer nyilatkozott a magánéletéről, akkor is elég ködösen, és azt mondta: dolgoznak a megoldáson, vagyis a békülésen. A feleség, Anita pedig egyáltalán nem akar beszélni a múltról. Sokan aggódnak értük, hiszen szépek voltak együtt. A fő kérdés persze az, hogy mi lesz a kisfiúval, aki eddig családban nevelkedett.

Király Viktor és felesége Anita ekkor még együtt éltek és nyaraltak (Fotó: hot! magazin)

Ismerőseik szerint már nem lakik együtt Király Viktor és neje

Persze csak ők tudhatják annak az okát, hogy miért nem élnek együtt. Talán az sem segített a kapcsolatukon, amiről Anita tavaly így nyilatkozott a hot! magazinnak: „Viktor maga is egy nagy gyerek, aki folyton viccelődik, szórakoztat engem; néha úgy érzem, két gyerekem van”. Mindenesetre most úgy tűnik, hogy a házasságuk helyreállítását csak Viktor akarja igazán. Olyan fotókat látni a közösségi oldalán, mintha szent lenne köztük a béke.

Az egyik kép tanúsága szerint apák napján Viktort arcra puszival köszöntötte a felesége. Erről a fotóról megoszlanak a vélemények: egyesek szerint Anita alig mutatja magát, csak egy puszi volt, amit bárki kaphat, szóval ez a kép nem mutat semerre.

Viktor rajongói sokáig azt gondolták, hogy a fiatalasszony visszaköltözött szülővárosába Kecskemétre. Ám egy közeli ismerősük elszólta magát, miszerint Anita nem vidéken lakik, hanem Pesten, de nem a zenésszel közös otthonukban. Azoknak is feltűnt, akik Királyékhoz közel laknak, hogy már nem látják együtt a házaspárt, pedig annak idején együtt tologatták a babakocsit a környéken.

Miért nyaralnak külön?

A közösségi oldalaik tartalmából is sok minden kiderül. Korábban többször is együtt nyaraltak külföldön, mostanában azonban Anita a férje nélkül utazgat. Nemrég a milánói dóm tetején pózolt. De vajon kifotózta? Néhány hete pedig Ciprusról köszöntötte a követőit, ahová a kisfia, Kolen is vele tartott. Vajon kettesben utaztak a kellemes szigetre vagy hármasban? Sokak szerint profi fotós húzódhat meg a háttérben, mert igazán jó képeket láthatunk. Ehhez Horváth Éva is kommentárt fűzött.

„Én a fotósra is kíváncsi lennék, nagyon menő. Anya persze bomba” – írta a hozzászólásában a kétgyermekes édesanya. Erre a kérdésre igencsak rejtélyes választ küldött Anita: elpiruló, mosolygós hangulatjeleket. Elképzelhető, hogy létezik az a bizonyos harmadik?

Reméljük, hogy – ahogy Viktor is szeretné – ismét egy családdá kovácsolódnak össze. Jó lenne, ha kiderülne, hogy ez csak egy kis kitérő volt a közös útjukon. Tavaly a zenész a hot!-nak így nyilatkozott a feleségéről: „Anita a világ legszexibb felesége és anyukája”.