Nem hiszed el, mivel állítanak örök emléket Kóbor Jánosnak

Ma lenne 80 éves Kóbor János. Évfordulója alkalmából az Omega rajongók kezdeményezésére 2023. május 17-én emlékpadot állít Budapest II. kerületének önkormányzata. Az eseményen Molnár György Elefánt mondott beszédet.

Kóbor János és Molnár György 1967 óta ismerték egymást. Fotó: Dallos István

A magyar rockzene történetében első alkalommal állítanak emlékpadot

A zenekar gitárosa az esemény előtt a Borsnak elárulta, megtisztelő számára a felkérés, és az különösen boldogsággal tölti el, hogy mint oly sok minden az Omega életében, az emlékpad létrehozása is a zenekarhoz kapcsolódik.

– Én nem az a típus vagyok, aki megírja egy kis noteszben a beszédét és abból puskázik, fejben készülök rá.

Az a gondolat foglalkoztat, amit lassan hatvan évvel ezelőtt énekeltünk: „Lábnyomommal körben, a földet megjelöltem, hogy megtalálj, ha keresnél”. Most nem a lábnyomokat fogják keresni, hanem azt a padot, ami a második kerület Modori utca felső sarkára lett telepítve.

Csak le kell szállni a buszról és lábnyomkeresés nélkül ott is van az a pad, ami Mecky emlékét eleveníti föl. Ez lesz az alap mottója a beszédemnek, illetve maga a pad, ami első a magyar rockzene történetében. Legalábbis nem tudok arról, hogy másnak lenne. Az Omega is sok mindenben első volt, például az első angliai turnéval, az első nagylemezzel, az első CD vagy dupla lemez megjelenésében, de ezt még hosszasan sorolhatnám. Szeretnénk megőrizni ezt a tendenciát, hogy mindenben az elsők legyünk. Most ezek a gondolatok foglalkoztatnak – mondta érdeklődésünkre.

Csaknem hat évtized köti őket össze

Molnár Györgyöt és Kóbor Jánost az Omega csaknem hat évtized köti össze. A legendás zenész egy számára kedves történetet is megosztott lapunkkal.

Hatvan évünk együtt telt el, rengeteg közös emlékünk van. Mecky-t 1967 óta ismerem, egész pontosan 56 éve, ennek az időszaknak minden fordulópontja, minden mozzanata, minden akciónak a kezdete vagy befejezése egy közös élmény.

Talán egy aranyos dologra emlékeznék vissza, amikor Angliában fölléptünk, az Animals együttestől kaptuk kölcsön a hangszereket a turnénkra. Ott volt Eric Burdon Rolls-Royce autója, ami sokkal jobban érdekelt minket. Beültünk, marháskodtunk egymással, egymás fejébe csapkodtuk a sapkát, valahogy ez jutott most eszembe – emlékezett vissza Molnár György Elefánt.